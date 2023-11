Colonnine mai attivate o “invase”, siamo alle solite

Colonnine mai attivate o “invase” da vicoli non ricarica: siamo alle solite, con altre due segnalazioni, una dalla Liguria e una dalla Toscana. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Colonnine mai attivate o “invase”: a Loano ci parcheggia la Polizia Locale…

“V i inoltro una foto scattata in un parcheggio pubblico di Loano (SV), nei pressi della statale Aurelia che attraversa la cittadina. L’immagine si commenta da sé. Per quanto – forse – il veicolo termico sembrerebbe essere stato parcheggiato ‘un po’ più indietro’, come per agevolare l’eventuale uso della colonnina. Che però è a due posti, ed entrambi funzionanti. Peccato che uno dei due non sarà mai fruibile finché l’auto resta parcheggiata in quel modo e, posso assicurarvi, c’è rimasta a lungo. L’auto ‘pirata è proprio all’ingresso dell’area di parcheggio, una lunga striscia a senso unico con stalli a pettine su entrambi i lati, che si sviluppa lungo la viabilità ordinaria parallela all’Aurelia. il veicolo in questione, peraltro, reca sulle portiere anteriori il visibilissimo logo del Comune! Tengo a specificare che la segnalazione è per sensibilizzare al rispetto delle postazioni di ricarica, in quanto proprietario di una full-elettric (Opel Mokka-e, di cui sono pienamente soddisfatto). Non ho subito disagi da questo fatto “ . Renato Coppola

La ricarica c’è da agosto, ma quando la attiveranno?

“È da più di un anno che vi seguo e anche grazie ai vostri articoli mi sono convinto ad acquistare la mia prima auto elettrica, una Peugeot e-208. Uno dei “pro” all’acquisto erano anche i lavori ormai quasi terminati nella piazza dove abito, per due stalli di ricarica Enel X. Ormai è da fine agosto però che la situazione è quella delle foto allegate: schermo spento e assenza di presa di ricarica. La colonnina in questione è in piazza Berlinguer nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa “ . Dario Botteghi

Risposta. interdette ai comuni mortali, ma in questo modo non ci sembra che dia il buon esempio. Parcheggerebbero mai l’auto davanti a una pompa di benzina? Quanto alle colonnine spente, le mille segnalazioni ci dicono che un po’ ovunque i tempi di attivazione sono insopportabilmente lunghi. Manca sempre una lira per fare un milione in questa Italia. E chi ne fa le spese è il cittadino che ancora si illude di vivere in un Paese normale. La Polizia locale sulla carta ha il diritto di sostare anche nelle areema in questo modo non ci sembra che dia il buon esempio. Parcheggerebbero mai l’auto davanti aQuanto alle colonnine spente, le mille segnalazioni ci dicono che un po’ ovunque i tempi di attivazione sonoManca sempre una lira per fare un milione in questa Italia. E chi ne fa le spese è il cittadino che ancora si illude di vivere in un Paese normale.