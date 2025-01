Colonnine mai attivate, colonnine scoperte: perché?

Colonnine fuori uso, colonnine prive di copertura dalla pioggia: due lettrici ci scrivono chiedendo perché ricaricare rischia di restare un’operazione complicata. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it Colonnine mai attivate / “A Forlì, campus universitario, due ricariche spente da un anno” “A Forlì, nel parcheggio vicino al campus universitario, ci sono da circa un anno le due colonnine della foto. Notizie sui tempi di attivazione e sul gestore nessuna. Invece una delle primissime installate si trova in ZTL, così chi viene da fuori (e ovviamente non ha il permesso per entrare in ZTL) non può accedervi. Che tristezza. Grazie dei vostri articoli“. Paola Zaccarelli Risposta. Questo delle colonnine installate e mai attivate è uno dei mali che affliggono la mobilità elettrica in Italia. L’ultima indagine svolta da Motus-e, al 30 settembre scorso, parlava di 60.339 ricariche dislocate sul territorio nazionale, di cui il 17,8% in attesa di attivazione. Parliamo quindi di oltre 10.700 ricariche. Il guaio è che i tempi, per tutta una serie di trafile tecniche e autorizzativi, possono durare anni, dando una pessima immagine di questo tipo di mobilità. Sono stati aperti tavoli di collaborazione tra i vari soggetti interessati, per sveltire le procedure, ma evidentemente nel paese della burocrazia e delle lungaggini i miracoli non si fanno. Colonnine scoperte / Perché non c’è una copertura come nei distributori?

“S ono un possessore di auto elettrica e vorrei porvi una domanda. Perché i punti di ricarica non sono provvisti di copertura come nei distributori di carburante? Chiedo perchè mi è capitato di dover staccare e riavvolgere il cavo mentre pioveva. Resto in attesa di una vostra risposta e ringraziandoVi anticipatamente, distintamente saluto “ . Maria Cecilia Lunardi