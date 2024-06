Colonnine inutilizzabili ovunque, è un boicottaggio?

Colonnine inutilizzabili ovunque: continuano le segnalazioni di un problema tutto italiano, tra stazioni inaccessibili o mai attivate. Ecco altre due segnalazioni. Vaielettrico risponde. Potete scriverci all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Colonnine inutilizzabili: a Basta Umbra Be Charge imprigionate in un cantiere, fosse un distributore…

“Ri ngraziandovi per il lavoro che svolgete, vorrei segnalarvi la seguente situazione.

A Bastia Umbra vi sono 2 colonnine, totale 4 prese, imprigionate all’interno di un cantiere. Ovviamente nell’app BeCharge risultano disponibili (aperta una nuova segnalazione in merito). Non voglio assolutamente fare polemiche e paragoni. Ma mai un Comune darebbe l’autorizzazione ad avviare un’attività di cantiere impedendo l’accesso ad un distributore di benzina. Mattia V.

A Valle del Salto, fuori A24, una Atlante che aspetta da 8 mesi di essere attivata…

“Segnalo l’ennesimo scandalo per le installazioni di stazioni di ricarica. Era ottobre 2023 (8 mesi fa) quando un collega mi invia un paio di foto per segnalarmi un’interessante novità. Due nuove colonnine ad alta potenza di Atlante in una collocazione strategica, appena fuori dal casello Valle del Salto sulla A24 Roma-Teramo. Importante perché su questa tautostrada scarseggiano ancora le ricariche fast (c’è solo un Supercharger Tesla 40 km prima, a Carsoli). Ma ad oggi quelle colonnine sono ancora spente. Oltretutto quel parcheggio è molto frequentato, utilizzato anche come luogo di scambio oltre che dai clienti dell’albergo-ristorante. È quasi sempre pieno, in questi mesi gli automobilisti hanno capito che quei posti sono a disposizione, visto che le colonnine sono inattive. Com’è possibile che i tempi di attivazione siano così lunghi? È solo un problema di (ingiustificabile) lentezza burocratica? O c’è qualche forma di boicottaggio da parte di chi dovrebbe attivare la linea, ma magari è anche in conflitto di interessi perché concorrente per i servizi di ricarica??“. Marco Scozzafava

Colonnine inutilizzabili, una vergogna tutta italiana

Risposta. Questo dell’attivazione con tempi biblici è un problema tutto italiano: ci siamo informati su Francia e Germania, dove non esistono ritardi del genere. Tendiamo a escludere che la responsabilità sia del gestore delle colonnine, che ha tutto l’interesse a renderle operative quanto prima per rientrare dell’investimento. Quindi…Per quel che riguarda il tema delle colonnine inaccessibili ( ma rappresentate come disponibili sulle app), siamo veramente all’assurdo. Fiere, mercati, sagre...Ogni scusa è buona per prendersi lo spazio delle ricariche e renderlo inagibile. Questo andazzo nelle situazioni delle ricariche sta addirittura inducendo qualcuno, esasperato, a tornare alle motorizzazioni tradizionali, come dimostra questa lettera. Siamo in un Paese in cui il passaggio all’elettrico sembra un percorso a ostacoli, tra ricariche che non funzionano e incentivi che svaniscono in poche ore. E nessuno muove un dito.