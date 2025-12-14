Colonnine inservibili per bancarelle: anche a Formigine…

Colonnine inservibili per bancarelle che rendono la ricarica inaccessibile: l’ennesima segnalazione arriva da Formigine, in Emilia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Colonnine inservibili per bancarelle: strada sbarrata, ma attive anche sulle app

“Per la vostra collezione di colonnine funzionanti ma inservibili, vi giro due foto che ho scattato nel centro di Formigine. Siamo a pochi km da Modena. La ricarica Enel X è attiva, ma irraggiungibile in quanto circondata dalle bancarelle del villaggio di Natale. A pochi distanza da lì, in un parcheggio a fianco della Statale per l’Abetone, c’è un’altra ricarica Enel X. Con due atto elettriche a occupare gli stalli. Una è regolarmente in ricarica, l’altra è solo parcheggiata, senza cavo attaccata alla colonnina. Che dire? Non prendiamocela, in fondo è Natale. E ci sono cose ben più gravi in giro per il mondo. La cosa che fa un po’ arrabbiare è solo che sulle app queste colonnine irraggiungibili vengono date come regolarmente attive. Ma quando ti avvicini trovi la strada sbarrata da un bel divieto d’accesso. Auguri a tutti e complimenti per i vostri articoli e video“. Sergio Guaitoli.

Risposta. È una collezione di cui faremmo volentieri a meno, questa delle colonnine “imprigionate”. Anche se ha ragione Sergio a esortarci a prenderla con un sorriso. La domanda che ci si pone è sempre la stessa. Ovvero: non si poteva trovare una location diversa, fuori dalla zona dei mercatini di Natale? A perderci sono sempre in due: chi voleva ricaricare e chi, gestore della colonnina, rinuncia forzosamente agli incassi per più settimane. Ma ormai questa non è più un’eccezione: è una regola che si ripete ad ogni sagra, festa, fiera ecc. ecc.