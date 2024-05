Colonnine inaccessibili o guaste: non ci resta che piangere…Altri quattro lettori documentano una situazione sempre più insostenibile, in tutta Italia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Colonnine inaccessibili: altri scatti a Modena e Bergamo

“Ho fatto questa foto (in alto) nella ricarica Hera di via Giardini, a Modena, a due passi dal centro storico. Noi abitiamo in un grande palazzo a pochi metri di distanza, non abbiamo la possibilità di ricaricare la nostra Dacia Spring a casa e questa colonnina sarebbe una gran comodità. Dico sarebbe perché è perennemente occupata da persone che parcheggiano l’auto e se ne vanno a fare la spesa al supermercato di fronte o nei negozi accanto. A volte queste auto restano lì per ore. Abbiamo provato a telefonare a Hera, ci hanno risposto di non potere fare nulla. Mai visto un vigile multare chi parcheggia, nonostante un cartello di divieto bello evidente. come diceva il grande Troisi, non ci resta che piangere“. Cosimo – “Vi invio questa foto scattata all’outlet di Barberino del Mugello. Senza parole“. Stefano Gazzoli

A Bergamo stessa musica. E a Pomigliano ricarica k.o da 3 mesi…

“Questa la situazione alle colonnine presso l’ospedale di Bergamo… Morale: io ho la macchina scarica, ma non posso caricarla. Ho chiamato i vigili, erano impegnati con le scuole. Ho atteso almeno 15 minuti e non si è visto arrivare nessuno proprietario dei mezzi. Tenete in considerazione che c’è un ampio parcheggio a pagamento lì accanto con gratuità primi 30 minuti, per cui non ci sono problemi di sosta. Questa è arroganza e mancanza di rispetto. E poi ci dicono di passare all’elettrico?!!“. Alice – “Vorrei segnalare che da circa 3 (tre) mesi vi è una colonnina da 150 kW di Ewiva ‘guasta’ in Via Gandhi a Pomigliano D’Arco (Napoli), e di ripararla non se ne parla. Diverse le segnalazioni, ma nulla. Avevo preso un’auto elettrica confidando su questa colonnina, ma sto avendo seri problemi nella pianificazione dei viaggi. Potete aiutarmi? Grazie“. Mimmo

Risposta. Ci piacerebbe pubblicare segnalazioni di segno opposto, con la Polizia Locale prontamente intervenuta per multare chi impedisce di utilizzare la ricarica. Come peraltro prescritto dal Codice. Ma in sette anni ne abbiamo ricevute solo un paio, mentre ogni giorno fioccano le mail con raccontii di abusi che restano impuniti. Del caso di Bergamo ci eravamo già occupati e questa mail dimostra che il vizietto è diffuso anche in luoghi che esigerebbero maggiore rispetto. Ha ragione Cosimo: non ci resta che piangere…