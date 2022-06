Colonnine inaccessibili: altri casi, da Genova a Caorle

Colonnine inaccessibili, perché piazzate in zone a traffico limitato, se non addirittura chiuse al traffico: altre due segnalazioni. Vaielettrico risponde.

Colonnine inaccessibili (1): la ricarica per la mia 500e c’era, ma dentro la ZTL…

“Sono un soddisfatto possessore di una 500 full eletric. Scrivo per segnalare un episodio a mio avviso sconcertante e, con l’occasione per avere chiarimenti circa l’uso di in veicolo elettrico nelle zone ZTL. In visita a Genova, e avendo necessità di effettuare una ricarica, ho utilizzato la colonnina di ricarica situata in piazza Matteotti, zona ZTL. Non essendo residente a Genova e quindi non conoscendo le regole vigenti, la logica mi faceva pensare che dove c’è una colonnina di ricarica deve essere possibile accedervi. Senza incorrere in sanzioni. Evidentemente la logica del comune di Genova è diversa poichè mi è stata comminata una sanzione di € 73,60 per violazione divieto di circolazione in zona ZTL- Per evitare aggravi della sanzione ho pagato la multa con molto amaro in bocca“. Luigi Barbieri

Colonnine inaccessibili (2) Nell’area di ricarica avevano piazzato uno stand gastronomico…

“Seguo le vostre rubriche, come “Vaielettrico risponde“, e questa volta sono io ad avere un quesito per un evento di qualche sera fa. Sono arrivato a Caorle (VE) verso ora di cena, portandomi verso l’unica colonnina Enel X disponibile in zona, all’interno di un parcheggio. Secondo l’app Way-JuicePass, era tutta disponibile. Arrivato sul posto, scopro che il parcheggio è interdetto ai veicoli: si sta svolgendo una manifestazione culinaria di alcuni giorni e l’area è stata resa solo pedonale. In uno dei due posti dedicati alla ricarica era addirittura posizionato uno degli stand gastronomici della manifestazione. Ho segnalato la cosa ad EnelX e al Comune di Caorle. Quali altre possibilità di tutela ci sono in questi casi? Ero sul posto con una Model 3 LR, batteria al 26%: per rientrare mi era sufficiente un 15%, ma avrei preferito ricaricare sul posto e non arrivare “in riserva”. Enrico

Poco rispetto per chi ha l’auto elettrica

Risposta. Non basta installare migliaia di colonnine, se poi per buona parte sono non funzionanti o di fatto inaccessibili. I Comuni più virtuosi garantiscono alle auto elettriche l’accesso alle ZTL, ma ognuno lo fa secondo procedure diverse, con complicati meccanismi di registrazione. Sarebbe così difficile creare una banca-dati con le targhe delle EV italiane, in modo che le telecamere poste in entrata alle Zone Traffico Limitato le “riconoscano”? Quanto al caso di Caorle segnalato da Enrico, succede molto spesso che le piazzole di ricarica vengano adibite ad altri usi, con la benedizione dei Comuni. Avete mai visto qualcosa del genere nelle aree dei distributori di carburante? No, purtroppo l’auto elettrica viene ancora considerata un bene superfluo, un capriccio da non tutelare. E le aree di ricarica spesso sono usate da mezzi a benzina come parcheggio, senza che nessuno intervenga.

