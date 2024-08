Colonnine inaccessibili, altre segnalazioni dai nostri lettori. Walter ci scrive da Campomarino, in Molise, Alessandro da San Polo in Chianti, in Toscana.

Colonnine inaccessibili: nuovi casi in Molise e nel Chianti

Walter Porfirio è lapidario, lasciando alle due immagini di parlare da sole: “Siamo a Campomarino Lido, in Molise. È inutile ogni commento. Saluti, Walter. In effetti si vedono due ricariche AC di Be Charge in una posizione che appare difficilmente accessibile. Da una parte c’è una pista ciclabile, dall’altra quella che appare come una strada pedonale. Il lettore toscano, Alessandro Falorsi, ci segnala invece l’ennesimo caso di colonnine irraggiungibili perché rinchiuse nell’area dove si tiene il mercato del paese: “Anche a San Polo in Chianti, comune di Greve in Chianti (Firenze), la colonnina Enel X si trova nella piazza dove il giovedì si tiene il mercato settimanale. Risultando inutilizzabile per gran parte della giornata“, lamenta Alessandro. Spiace ripeterci, ma sembra incredibile che nessuno abbia pensato al fatto che le colonnine dovrebbero essere accessibili h24 e 7 giorni su 7 per dare un vero servizio. Tanto più che nelle app risultano quasi sempre attive e disponibili, mentre in realtà non lo sono. Il messaggio diè lapidario, lasciando alle due immagini di parlare da sole: “Siamo a, in Molise. È inutile ogni commento. Saluti, Walter. In effetti si vedono due ricariche AC diin una posizione che appare difficilmente accessibile. Da una parte c’è una, dall’altra quella che appare come una. Il lettore toscano,, ci segnala invece l’ennesimo caso diperché rinchiuse nell’area dove si tiene il mercato del paese: “Anche acomune di Greve in Chianti (Firenze), la colonninasi trova nella piazza dove il giovedì si tieneRisultando inutilizzabile per gran parte della giornata“, lamenta Alessandro. Spiace ripeterci, ma sembra incredibile che nessuno abbia pensato al fatto che le colonnine dovrebbero essere accessibiliper dare un vero servizio. Tanto più che nelle app risultano quasi sempre attive e disponibili, mentre in realtà non lo sono.

Una volta sono le salamelle, una volta le giostre…

L’estate sta finendo ma non finiscono le segnalazioni di colonnine imprigionate in zone che diventano temporaneamente inaccessibili per manifestazioni varie. Una volta ci sono i banchetti che vendono le salamelle (segnalazione da Piazzabrembana, nel bergamasco, foto sopra). Un’altra volta ci sono le giostre (a Casina, Appennino reggiano, foto sotto)…Fatto sta che chi dovrebbe ricaricare non può farlo. E la situazione sembra peggiorare invece di migliorare. Continuate a inviarci le vostre segnalazioni scrivendo a info@vaielettrico.it, allegando alcune foto.