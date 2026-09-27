Colonnine in posti splendidi: Fossanova



















Colonnine in posti splendidi. Ce ne sono tante in Italia e vorremmo mostrarle ai lettori per non parlare solo di cavi mozzati e di ricariche fuori uso. L’invito è di mandarci le immagini (info@vaielettrico.it). Lo spunto ce lo dà una segnalazione di Marco, un lettore.

Colonnine in posti splendidi: una Enel X vicino all’abbazia

“G entile Vaielettrico Volevo condividere con voi e i vostri lettori la foto in allegato. Sono andato in bici fino all’abbazia di Fossanova (Latina) , che una delle uniche tre chiese di stile circescenze in Italia. A mia sorpresa nel parcheggio ho trovato una colonnina Enel X da poco installata, con una Porsche in ricarica. Lo sfondo è incantevole non solo per il verde della zona, ma anche per la bellezza della cupola. Gli automobilisti elettrici hanno la possibilità di caricare non solo godendosi il paesaggio, ma anche usufruendo dei servizi dei due bar accanto l’abbazia. Spesso ci lamentiamo di dove vengono installate le colonnine, ma anche degli atti vandalici che subiscono. Però ritengo altrettanto giusto evidenziare quello che c’è di buono. Un saluto ”. Marco

Attendiamo altre foto e segnalazioni…