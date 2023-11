Colonnine in DC a 22 kW, qualcosa si muove….

Cosa ne direste di trasformare le colonnine quick in colonnine in DC da 22 kW, che sarebbero accessibili a tutte le auto a batteria? La domanda è di Daniele, che ci pensa da un pezzo. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Ho visto in Fiera le proposte di tre aziende”

“Sono stato a E Charge Bologna e ho notato che almeno 3 aziende hanno presentato colonnine in DC a 22 kW , forse qualcosa si sta muovendo su questa mia domanda iniziata 3 anni fa .

Che sia la volta buona per il revamping delle 39 mila colonnine esistenti?

Così magari aumenterà il tasso di occupazione delle colonnine e il fatturato „

Daniele Colombo

Una buona idea, ma non ci sono pasti gratis

Risposta-Abbiamo visto anche noi a E-Charge questa soluzione che permetterebbe di ricaricare in due ore o poco più la gran parte delle auto a batteria circolanti. Ma, come si suol dire, non esistono “pasti gratis”. Abbiamo visto anche noi a E-Charge questa soluzione che permetterebbe di ricaricare in due ore o poco più la gran parte delle auto a batteria circolanti. Ma, come si suol dire, non esistono “pasti gratis”.

Non è possibile, infatti, un semplice revamping dell’esistente. Tutte le colonnine in AC andrebbero rimosse e sostituite con le nuove, molto più costose perché necessariamente dotate di convertitore. Anche gli allacciamenti da 44 kW sarebbero probabilmente più complicati.

Infine, non a tutti gli automobilisti l’opzione due-tre ore sarebbe così gradita. Chi per esempio non può disporre di ricarica domestica in garage, sfrutta l’attuale rete di ricarica pubblica lenta per fare il pieno durante la notte. E sette-otto ore di sonno, se permette, ce le concediamo tutti.

Avremmo benefici da lato auto? Non necessariamente, perché un costoso caricatore interno in AC è imprescindibile volendo garantire la ricarica domestica.

A E-Charge anche colonnine con sensore anti abusivi

Nei prossimi giorni approfondiremo l’argomento con le aziende che in Fiera proponevano questa novità. Una in particolare, A1Charge, gruppo B810, ci ha presentato un’altra novità che può fare scalpore. Si tratta di un sensore che rileva la presenza di un’auto che occupa abusivamente lo stallo, potendo segnalare l’infrazione al gestore o direttamente a chi ha il compito di reprimere tali comportamenti. A sua volta il gestore è in grado di escludere immediatamente la colonnina indisponibile dalla propria App.