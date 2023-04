Che ressa alle colonnine! E sono tutte ibride plug-in

Marcello ci fa notare che trovare colonnine libere è sempre più difficile: in gran parte sono occupate da ibride plug-in che sembrano più interessate al pacheggio gratuito che al pieno di elettroni. E’ giusto consentirlo? Che fare per non penalizzare i possessori di elettriche pure? Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Da qualche mese non trovo più colonnine libere

“Possiedo un’auto elettrica da un anno e mezzo e per dissidi con il condominio non sono ancora riuscito ad installare un impianto di ricarica nel mio garage. Poco male: risiedo a Bologna, in una zona centrale ben servita da colonnine pubbliche, sia di Enel X, sia di Hera o di Be Charge. Fino a qualche mese fa non ho mai avuto problemi a trovare una colonnina lenta libera, fra una decina circa tutte a cinque minuti da casa, a cui collegare la mia auto durante la notte. Al mattino alle 7 devo comunque uscire per raggiungere il posto di lavoro nell’hinterland bolognese, e ricaricando due o tre volte la settimana mi ritrovo la batteria all’80% o poco oltre giusto in tempo per partire. Tralascio il fatto che con i vecchi abbonamenti Large di Enel X avevo giusti giusti i kWh mensili necessari e a un prezzo di 31 centesimi, molto vantaggioso. Ma questo è un altro discorso.

Non interessa il pieno ma il parcheggio gratis

Il vero problema è un altro: dall’inizio di quest’anno trovare un punto di ricarica libero è diventata un’impresa. All’inizio pensavo che fosse quasi un buon segno. Vuoi vedere, mi dicevo, che finalmente il mercato delle auto elettriche si è mosso anche in Italia? Poi però ho approfondito la cosa e ho scoperto che quasi tutte le auto collegate non sono BEV, ma ibride plug-in.

Ho notato anche che il livello massimo di occupazione delle colonnine coincide con gli orari classici dello shopping, o dello svago serale del venerdì e del sabato notte. Ne ho dedotto che non siano auto di residenti in zona, ma piuttosto di frequentatori occasionali del centro storico, più preoccupati di trovare un comodo parcheggio piuttosto che di ricaricare batterie da 10-15 kWh, a potenze ridicole e in tempi biblici. Infatti i posti si liberano immancabilmente e miracolosamente dopo la mezzanotte.

Dovrebbero caricare alla stessa potenza delle BEV

Leggo spesso su questo sito che i punti di ricarica spuntano come funghi, che sono ormai quasi 37 mila e che nel rapporto fra colonnine e auto elettriche l’Italia è messa meglio degli agli altri Paesi europei. Ma, se permettete, calcolando anche il numero delle PHEV, che da noi spopolano mentre all’estero perdono quote di mercato, i conti sono ben diversi. Tanto più che un’auto elettrica in quattro ore carica fra 30 e 40 kWh, mentre una plug-in arriva a stento a 12. Stesso tempo di occupazione, ma benefici ambientali di un terzo, o anche meno.

Riterrei più giusto che a minori benefici collettivi corrispondesse anche un minor tempo di sosta. Non so come sia tecnicamente possibile ottenere questo risultato, ma mi chiedo: è troppo pretendere che anche le plug-in caricassero alla stessa potenza delle BEV, quindi almeno a 7 kW?„ Marcello

L’anomalia italiana: più PHEV che BEV

Risposta- Lei, Marcello, non è il primo lettore a segnalarci il crescente affollamento delle colonnine di ricarica e a lamentare un’occpazine prevalente da parte di auto ibride plug-in. Mancano portroppo dati certi per verificare se questo sia vero e se sia un fenomeno generalizzato. Di sicuro le vendite cumulate di plug-in negli ultimi anni sono state decisamente superiori rispetto a quelle delle elettriche pure. Dal 2019 a fine 2022 sono state immatricolate 171.166 PHEV e 160.182 BEV.

Fino al 2020 prevalevano decisamente le seconde. Ma dal 2021 le parti si sono invertite e l’anno scorso le immatricolazioni delle ibride plug-in hanno superato quelle delle elettriche pure di quasi 20 mila unità. E’ verosimile, quindi, che sempre più frequentemente le colonnine siano occupate dalle prime. In totale solo nei quattro anni considerati sono state immesse sulle strade italiane 331.348 autovetture alla spina. Più alcune decine di migliaia negli anni precedenti.

Rifacciamo i conti sull’infrastruttura di ricarica

Si dice comunemente che in Italia l’infrastruttura di ricarica è più sviluppata che in antri Paesi europi perchè dispone di 21,5 punti di ricarica ogni 100 BEV circolanti, contro 11,5 della Francia, 8,2 della Germania e 8,9 del Regno Unito. Ma in quei Paesi le BEV superano di gran lunga le PHEV, mentre da noi il rapporto è invertito. Perciò la disponibilità reale delle colonnine dovrebbe essere valutata realisticamente sul totale di elettriche pure e ibride plug-in, collocandosi così a un molto meno lusinghiero 10 punti di ricarica ongi 100 vetture alla spina.

Secondo noi i possessori di ibride plug-in non possono e non devono essere penalizzati, soprattutto quando si impegnano a massimizzare l’uso in elettrico. Ma è vero a maggior ragione, che i penalizzati non possono essere i possessori di elettriche pure.

