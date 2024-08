Colonnine fantasma a Roma e in Val d’Elsa, in Toscana: arrivano altre segnalazioni di ricariche installate da tempo, ma mai messe in funzione.



Colonnine fantasma di Enel X e Be Charge, perché non le attivano?

“M i chiedo come sia possibile che questa colonnina Enel X sia lì da 13 mesi senza essere stata attivata? Siamo a Roma ovest in Largo Guidi, quartiere Aurelio Bravetta. Inoltre a 200 metri in via Camillo Serafini vi è un’altra installazione Enel X non attiva. Grazie “. Diego Laurora

“Con la presente vi comunico che ad oggi le colonnine elettriche BECHARGE /PLENITUDE installate da mesi in Colle di Val d’Elsa, provincia di Siena. Sono in via Gramsci, località Il Torrione, nuove e mai attivate. Non sono funzionanti!!! Sperando in una rapida soluzione al problema vi saluto cordialmente“. Ciro Bellofatto

Un piano straordinario per le colonnine mai attivate

Risposta. Invece di varare continuamente progetti per installare nuove colonnine, occorrerebbe mettere in atto un piano straordinario per mettere in funzione le colonnine già installate. Dai quartieri della capitale ai piccoli centri dell’estremo Nord ( vedi da ultimo il caso di Fobello, il paese natale di Vincenzo Lancia) ci arrivano continuamente segnalazioni. Purtroppo la stragrande maggioranza delle colonnine mai attivate appartengono a due grandi aziende controllate dallo Stato italiano come Enel X e Eni-Be Charge. Possibile che non ci sia a livello ministeriale un’iniziativa per sollecitare questi due colossi a rimediare e, nel caso, a rimuovere i problemi che esistono per l’attivazione?

Abbandonato per 6 ore a 1.800 metri in Smart Brabus: guarda il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico