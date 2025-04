Colonnine avvolte nella plastica a Roma: che succede?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Colonnine avvolte nella plastica a Roma ovest, che cosa succede? La segnalazione arriva da Simone, un lettore che vive nella zona. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Già ci sono poche ricariche qui nella zona Ovest…

“S crivo per segnalare un caso che mi sembra piuttosto insolito nel filone delle colonnine inattive. Risiedo nella periferia ovest di Roma. Nella mia zona, che comprende i quartieri Acilia, Infernetto, AXA e Casal Palocco, la presenza di auto elettriche è molto significativa grazie al tessuto urbano caratterizzato da una grande percentuale di condomini orizzontali. Con abitazioni di uno-due piani con posti auto privati, da ville e villette. Tuttavia le colonnine si contano sulle dita di una mano e sono per lo più quick da 11 o 22 kW in AC. Con l’unica eccezione della Acea in foto, solitaria fast con la successiva più vicina a 10km (Ostia), più o meno sempre occupata anche in questi tempi di tariffe spropositate “ .

Colonnine avvolte nella plastica con i cavi rimossi: è per proteggerle dai ladri?

“ Nel corso del 2024, tuttavia, nei dintorni erano spuntate altre tre fast, installate da Enel X. Per mesi, pur se terminate, erano rimaste tristemente inattive, fino alla fine di febbraio quando passando davanti ad una di esse avevo notato la mitica ‘luce verde’, anche se sulle app non comparivano. Poi l’inspiegabile: nel giro di qualche settimana sono state avvolte da plastica nera e i cavi sembrano essere stati rimossi. Ho scritto qualche mail alla società senza avere risposte. Non vorrei proprio che fosse questa la soluzione trovata per fare fronte all’emergenza degli atti vandalici! Grazie se potrete dar voce alla segnalazione e magari ottenere una risposta. Cordiali saluti “ . Simone Santini

Troppi furti di rame: ricariche inscatolate per proteggerle

Risposta. È proprio così: davanti all’offensiva dei ladri del rame contenuto nei cavi di ricarica (oltre 300 cavi asportati a Roma e dintorni), i gestori sono stati costretti a correre ai ripari. Con una serie di misure, tra cui appunto sospendere momentaneamente l’erogazione di energia proteggendo i cavi stessi e la colonnina con film plastici ultra-resistenti. Questo in attesa di porre in essere misure di sicurezza, studiate con il produttore delle ricariche (Alpitronic), che siano a prova di ladri di rame. A farne le spese, oltre ai gestori che subiscono un importante danno economico, sono ovviamente i clienti, che non possono ricaricare. Una banda di razziatori è stata arrestata dopo un furto a Ladispoli: speriamo che anche questo serva da monito a chi volesse dedicarsi a questi blitz criminali. È proprio così: davanti all’offensiva dei ladri del rame contenuto nei cavi di ricarica (oltree dintorni), i gestori sono stati costrettiCon una serie di misure, tra cui appunto sospendere momentaneamente l’erogazione di energia proteggendo i cavi stessi e la colonnina con. Questo in attesa di porre in essere misure di sicurezza, studiate con il produttore delle ricariche (), che siano a prova di ladri di rame. A farne le spese, oltre ai gestori che subiscono un importante danno economico, sono ovviamente. Una banda di razziatori è stata arrestata dopo un furto a Ladispoli: speriamo che anche questoa chi volesse dedicarsi a questi blitz criminali.

– Top e flop, 5 app per ricaricare senza tessere: guarda il NUOVO VIDEO di Luca Palestini