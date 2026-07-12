Colonnine a singhiozzo: Vieste riparte, Carpi aspetta Godot

Colonnine a singhiozzo: a Vieste si riparte, ma Carpi aspetta da più di un anno l’allacciamento di ricariche fast finanziate con i fondi europei del Pnrr. I lettori ci aggiornano sull’evoluzione di due casi di mala-ricarica. Per scriverci: info@vaielettrico.it.
A Vieste ripristinate 2 stazioni DC 4: risultato accettabile
“Giusto per completezza di informazione, visto che nei giorni scorsi vi eravate (giustamente) fatti portavoce di un malcontento sul prolungato stop delle ricariche DC a Vieste, località turistica del Gargano molto frequentata ovviamente in estate, vi aggiorno sugli ultimi sviluppi.
Su un paio di canali social c’era stato subito un gran fermento nel denunciare questa situazione, vista anche la stagione estiva appena iniziata, ed anche il vostro articolo ha certamente fatto la sua parte!
Probabilmente anche per questo motivo c’è stata una accelerazione e sono state appena ripristinate 2 su 4 delle infrastrutture ad alta potenza locali (una Ewiva da 100 kW a connettore singolo e una EnelX a connettore doppio da 90 kW).
Più in periferia altre 2 colonnine EnelX a doppio connettore sono ancora in manutenzione, ma già il ripristino del 50% delle postazioni, (oltretutto proprio quelle piu vicine al centro) pare un risultato accettabile, sperando in un ulteriore miglioramento.
Turismo vuol dire anche turisti stranieri, che ai giorni nostri hanno percentuali di elettrificazione molto più alte degli italiani, e dunque rinunciare per troppo tempo alla possibilità di avere ricariche veloci sarebbe stato indubbiamente troppo penalizzante per la ricettività e dunque anche l’economia locale. Grazie per le condivisioni delle informazioni“. Marco Scozzafava
E ricordate la stazione Electrip di Carpi?
“Ricordate questa mia lieta segnalazione di una nuova stazione di ricarica Electrip da 10 colonnine da 400 kW? https://www.vaielettrico.
E quest’altra, un po’ stranita, relativa alla sostituzione dell’unica colonnina Enel AC a singola presa da 22 kW del mio grande quartiere residenziale con una Enel DC a due prese da 100 kW? https://www.vaielettrico.
Ancora al palo dopo più di un anno. E la DC di Enel…
Ebbene, in una situazione che richiama la tragedia dell’assurdo “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, sono inc…atissimo nel riportarvi che sia la stazione di ricarica Electrip sia la colonnina Enel DC devono ancora essere attivate dopo rispettivamente 13 mesi e 11 mesi di attesa!!!
Riguardo poi a quest’ultima colonnina Enel DC, faccio notare come sotto allo schermo ancora desolatamente spento campeggi beffardamente con grande evidenza l’indicazione “Finanziato dall’Unione europea (minuscolo… sigh!) NextGenerationEU – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica” (vedi foto).
Questo mi fa sorgere la domanda: l’Unione Europea lo sa che c’è chi installa colonnine con i suoi soldi, ma poi le tiene disattivate per mesi e anni??? E se la UE non lo sa, è possibile segnalare all’Unione Europea questo comportamento?„ Eugenio Davolio
E non è mai colpa di nessuno
Risposta – Qualcosa è meglio di niente: Vieste “salva” la stagione turistica, Carpi aspetta ancora Godot (per quanto ancora?) ma tanto in estate la cittadina industriale della bassa modenese è mezza vuota. Ci ripeteranno che la colpa è di nessuno: la burocrazia…, le procedure di autorizzazione…, l’adeguamento della rete… Intanto a 50 chilometri di distanza, a Bologna, la primavera ha visto una stupenda fioritura di colonnine fast e ultrafast (FastWay in una mezza dozzina di siti, Electra in due hub nuovi di zecca) ma dei frutti, cioè l’operatività, ancora non c’è traccia. Coraggio.
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