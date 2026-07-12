Colonnine a singhiozzo: Vieste riparte, Carpi aspetta Godot







Colonnine a singhiozzo: a Vieste si riparte, ma Carpi aspetta da più di un anno l’allacciamento di ricariche fast finanziate con i fondi europei del Pnrr. I lettori ci aggiornano sull’evoluzione di due casi di mala-ricarica. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

A Vieste ripristinate 2 stazioni DC 4: risultato accettabile

“Giusto per completezza di informazione, visto che nei giorni scorsi vi eravate (giustamente) fatti portavoce di un malcontento sul prolungato stop delle ricariche DC a Vieste, località turistica del Gargano molto frequentata ovviamente in estate, vi aggiorno sugli ultimi sviluppi.

Su un paio di canali social c’era stato subito un gran fermento nel denunciare questa situazione, vista anche la stagione estiva appena iniziata, ed anche il vostro articolo ha certamente fatto la sua parte!

Probabilmente anche per questo motivo c’è stata una accelerazione e sono state appena ripristinate 2 su 4 delle infrastrutture ad alta potenza locali (una Ewiva da 100 kW a connettore singolo e una EnelX a connettore doppio da 90 kW).

Più in periferia altre 2 colonnine EnelX a doppio connettore sono ancora in manutenzione, ma già il ripristino del 50% delle postazioni, (oltretutto proprio quelle piu vicine al centro) pare un risultato accettabile, sperando in un ulteriore miglioramento.

Turismo vuol dire anche turisti stranieri, che ai giorni nostri hanno percentuali di elettrificazione molto più alte degli italiani, e dunque rinunciare per troppo tempo alla possibilità di avere ricariche veloci sarebbe stato indubbiamente troppo penalizzante per la ricettività e dunque anche l’economia locale. Grazie per le condivisioni delle informazioni“. Marco Scozzafava

E ricordate la stazione Electrip di Carpi?

“Ricordate questa mia lieta segnalazione di una nuova stazione di ricarica Electrip da 10 colonnine da 400 kW? https://www.vaielettrico. it/electrip-raddoppia-a-carpi- 10-hpc-a-050/