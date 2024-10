Colonnine: 1mln da Regione Lazio, Firenze sostituisce le vecchie

Colonnine da installare nei comuni laziali (Roma esclusa) grazie a un contributo da 1 milione della Regione Lazio. A Firenze il Comune rottama le vecchie colonnine e le sostituisce con 112 fast più altre 150 nuove. L’offerta raddoppia e si inaugura una segnaletica che definiscono “anti sosta selvaggia”.

Regione Lazio finanzia le colonnine comunali

Sono contributi a fondo perduto per un milione di euro quelli destinati ai Comuni del Lazio – esclusa Roma Capitale – per l’installazione di colonnine di ricarica. Il budget è suddiviso in cinque parti uguali, una per ogni provincia. La Regione sostiene che «potrà coprire il totale delle spese sostenute».

Più nel dettaglio il contributo è stabilito rispetto ai residenti: 60mila euro per chi supera i 35mila abitanti, 20mila euro per i centri fino a 10mila persone. C’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per presentare le domande.

«Uno strumento reale che consente ai comuni medi e piccoli del Lazio di realizzare infrastrutture che favoriscono così l’incremento di mezzi non inquinanti». Parole dell’assessore regionale. all’Ambiente, alla Transizione Energetica Elena Palazzo.

A Firenze in arrivo 300 colonnine fast. Sostituiranno quelle installate nel 2015

A Firenze sono partiti prima, ma sono passati quasi dieci anni dal 2015 quando furono installate le prime colonnine urbane. Oggi superate anche perché pensate per gli scooter. Si rottamano. La giunta ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, i progetti esecutivi su 78 siti dove saranno installati 112 dispositivi fast. Ma non è finita qui: sono previste 150 prese. Quasi un raddoppio. Costo totale dell’operazione:6,6 milioni.

Ma la gestione? Sarà privata ovvero Eni con Be Charge (società controllata da Plenitude) che ha vinto una gara di appalto bandita dal Consorzio Toscano dell’energia. Il bando prevede che Be Charge si occupi anche dell’installazione delle nuove, della manutenzione e della gestione di tutto il sistema. Dal Comune sottolineano: «Senza nessun costo per l’amministrazione».

Le vecchie, alcune erogano solo 3 kW, saranno sostituite con le nuove da 22 kW. E le fast? Sono quelle di nuova installazione: 130 da 50-60kW e 20 fino a 100kW.

Segnaletica anti sosta selvaggia

Cambiano le colonnine, ma pure gli stalli. «Più facilmente utilizzabili dalle auto».

Ma soprattutto gli stalli «saranno evidenziati con una nuova segnaletica ad hoc: a terra, oltre alle strisce gialle per identificare i posti riservati, ci saranno strisce verdi e un grande pittogramma di una colonnina elettrica».

C’è anche la segnaletica verticale. L’obiettivo è quello di «scoraggiare i comportamenti scorretti da parte di chi li utilizza per parcheggiare senza titolo».

L’assessore Giorgio elenca i benefici: «Maggiore capillarità delle postazioni di ricarica, maggior rispetto grazie ai nuovi disegni e si ridurranno i tempi di ricarica. Si potrà, quindi, rispondere alla crescita dei veicoli elettrici della nostra città».

