Colonnina vicino casa da un anno mai attivata. E io…

Colonnina vicino casa messa un anno fa e mai attivata. Accade a Desio e chi ci scrive, Matteo, aveva comprato un'elettrica contando proprio su quella ricarica.

Colonnina vicino casa ancora spenta. E ho comprato una EV contando di ricaricare lì…

“Scrivo questa mail a Voi perché ormai sono letteralmente disperato. Esattamente 1 anno fa ho visto che stavano installando a 10 metri da casa mia delle colonnine elettriche (Be Charge). Essendo in procinto di cambiare auto, ho optato per un’elettrica. Ad oggi, dopo 1 anno, la colonnina è ancora inattiva. Ho scritto e chiamato il Comune decine di volte. Lo stesso ho fatto con Be Charge e E-distribuzione. Ma nulla, niente è cambiato. L’unico aggiornamento che ho avuto è stato da parte di Edistribuzione. Mi hanno detto che la colonnina da loro è stata allacciata e che probabilmente manca solo l’accensione da Be Charge. Inutile dire che sto per dar dentro la mia auto elettrica per prenderne una benzina, Diesel o anche al napalm, l’importante è ormai non avere più il disagio della ricarica elettrica. Potete magari intervenire voi e provare a sbloccare la situazione? La colonnina è la E002154-2 sita in Desio (MB)“. Matteo Rindone

E ci sono anche ricariche attivate e subito spente per sempre

Risposta. Questo è il motivo per cui in Italia non si farà mai la rivoluzione: all’ultimo non arriveranno i treni e gli aerei con cui gli insorti dovrebbero raggiungere Roma… Nel caso del nostro lettore brianzolo, quel che possiamo fare è segnalare pubblicamente alle due aziende interessate questa situazione imbarazzante. Tutte queste colonnine installate sono un monumento alla disattenzione (spesso al fastidio) che c’è in Italia nei confronti della mobilità elettrica. E il caso di Desio conferma che il problema non riguarda solo il Centro Sud, come si legge qua e là, ma anche il profondo Nord. L’ultimo report di Motus-e segnala che l’11% dei 47.228 punti di ricarica installati in Italia è in attesa di attivazione. E i tempi sono insopportabilmente lunghi. Ma c’è di peggio: tra le colonnine attive sono segnalate ricariche che in realtà sono state sì messe in funzione, ma dopo poco sono state misteriosamente spente. E così sono rimaste, come abbiamo più volte riferito.