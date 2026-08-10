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il10 Agosto 2026
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Colonnina sradicata da elefante: succede anche questo

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Colonnina sradicata da elefante: ne abbiamo viste di tutti i colori in quasi 10 anni di Vaielettrico, ma questa poi…

Colonnina sradicata da elefante nello Yunnan

Colonnina sradicata da elefante

Il video circola da qualche giorno in rete (su X è stato postato dallo Shanghai Daily qui). E mostra un elefantino che sta incespicando in un cavo di ricarica a Puer, nello Yunnan (sud-ovest della Cina). Immediata la reazione di quella che sembra proprio mamma elefante, che scatta e sradica la colonnina di ricarica in preda alla rabbia. Le reazioni in rete sono state le più svariate. C’è chi, sghignazzando, suggerisce di mettere anche questa tra le prove di omologazione delle ricariche. E chi, più seriamente, fa notare che non può bastare un colpo così a spazzare via una colonnina. Noi preferiamo limitarci a segnalarla come cuoriostà ferragostana, per chi ancora non l’avesse vista…

– Leggi anche:  / Incendi auto elettriche: cosa ne sanno le case (e cosa fanno)?

 

Redazione
il10 Agosto 2026
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Visualizza commenti (1)
  1. A.d.
    il 10 Agosto 2026

    Quel no watt di un elefante
    Nell’assai lontana Cina
    Con un colpo assai eclatante
    Sradicò la colonnina…

    (Continuate voi, io sono in vacanza…)

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