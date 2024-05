Colonnina spenta: ho parcheggiato e mi hanno multato

La colonnina fast era spenta: eppure Massimiliano si è ritrovato una multa per aver parcheggiato l’auto termica nello stallo. Cosa ne pensate, chiede? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Mercoledì sera ho parcheggiato una endotermica, in via Grasselli angolo viale Corsica in uno dei 2 stalli che dovrebbero essere serviti da una colonnina fast A2A, installata mesi fa, ma mai attivata.

Multa e rimozione per “SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLA FERMATA E SOSTA DEI VICOLI ELETTRICI”.

Come frequente utilizzatore di elettrica (che ogni tanto in famiglia mi viene “rubata”) sono rimasto … non lo so nemmeno io. A Voi il commento. „ Massimiliano Sforzini

Il nostro parere? E’ giusto così

Risposta- Cosa ne pensiamo? Pensiamo che lei abbia commesso un’infrazione e che sia stato per questo giustamente sanzionato. Cosa ne pensiamo? Pensiamo che lei abbia commesso un’infrazione e che sia stato per questo

Spiace semmai che non succeda più spesso e troppe volte gli abusi non siano identificati e perseguiti. Non spetta agli automobilisti e non spetta al corpo dei Vigili Urbani stabilire se una stazione di ricarica sia attiva o meno. C’è il codice della strada che vieta di occupare gli stalli riservati alla ricarica e c’è e la segnaletica verticale e orizzontale che lo indica.

Lei che è un automobilista elettrico dovrebbe essere il primo a saperlo e il primo a capire quanto sia sgradevole subire le conseguenze di questo genere di abuso.