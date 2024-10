Colonnina Ricarica in A4, a Montealto: è un ultra-fast da 120 kW. Siamo in provincia di Brescia, tra le uscite di Sirmione e Desenzano, in direzione Milano.

Colonnine Ricarica in A4, nel tratto Brescia-Padova

Ricarica (gruppo Fera) è proprio il nome della società che installato le colonnina. Per la precisione siamo nell’area antistante l’Autogrill Montealto nord (area di servizio Montealto ovest). La colonnina è attivabile con tessera RFID o App Beagleplug ed in roaming con i principali operatori del mercato italiani ed esteri. Ma il pagamento può essere effettuato anche con carta di credito/debito avvicinandola al POS. L’attivazione segue quella delle colonnine Hpc sulla A4, Brescia/Padova, nelle aree di servizio Limenella Est e Limenella Ovest (vicino all’uscita Padova Ovest), e sulla A6, Savona/Torino nell’area di servizio Carcare Est (SV). Tutto frutto della collaborazione tra Ricarica srl, e Autogrill. Non solo Free to X, dunque: le autostrade italiane si stanno aprendo anche ad altri operatori. Completando un’infrastrutturazione che già a fine settembre vedeva il 42% delle aree di servizio dotate di colonnine, secondo l’indagine di Motus-e .

Si punta molto sui turisti stranieri, molto più “elettrici”

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con Autogrill“, spiega Ugo Salvoni, Project Manager di Ricarica. “Queste nuove installazioni ci permettono di essere sempre più presenti lungo la rete autostradale italiana. Soprattutto in una zona come il Lago di Garda, che vede una presenza sempre maggiore di turisti stranieri, buona parte di loro alla guida di auto elettriche”. Ricarica (qui il sito) fa parte del gruppo Fera, che dal 2001 si impegna a produrre energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili (eolico, biomassa e idroelettrico). L’ingresso nella mobilità elettrica è avvenuto nel 2016 e l’idea è stata fin dall’inizio quella di fornire un servizio personalizzato in qualità di Charge Point Operator (CPO). Nel giugno 2023 è stata inaugurata a Vado Ligure (SV), la prima stazione di ricarica pubblica in Italia direttamente collegata ad un parco eolico. Con colonnine fino a 350 kW destinate a camion e auto elettriche.