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Redazione
il10 Luglio 2026
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Colonnina presente ma inutilizzabile: altre segnalazioni

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Colonnina presente ma inutilizzabile: altre segnalazioni ci arrivano da Ferrara e da Milano. Situazioni diverse che non sfuggono ai nostri lettori. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

A Ferrara sulla appa risulta libera, peccato che sia spenta

Colonnina presente ma inutilizzabile

“Eccomi a segnalare l’incongruenza dell’applicazione Enel X Way. Come si nota dallo screenshot, la colonnina in via Rossetti a Ferrara risulta funzionante e, dalla foto che allego (in alto)  risulta pure libera. Ottimamente si direbbe; peccato che fosse completamente spenta. Sottolineo: un vero peccato per chi voleva visitare la mostra a Palazzo Diamanti, che si trova di fronte. E che si è dovuto cercare un’ alternativa con 30 gradi all’ombra che non c’era. Un saluto cordiale alla Vostra redazione. Gabriele Cortelazzo

A Milano colonnina presente ma inutilizzabile: è zona pedonale

Colonnina presente ma inutilizzabile

“Finalmente una colonnina funzionante in Piazza Turr, a Milano (foto sopra). Peccato che da due mesi la zona è diventata pedonale”. Daniele Colombo

Risposta. Nonostante la situazione stia migliorando, le colonnine presenti sulle app, ma inutilizzabili per i più svariati motivi, restano ancora troppe. Tra queste figurano le raicariche in attesa di allaccio alla rete elettrica, il 12,9% del totale a fine marzo secondo l’ultima indagine Motus-e. Ribadiamo che la pubblicazione di queste segnalazioni avviene non per attaccare questo o quell’operatore. Ma per far presente gli inconvenienti e sollecitare un intervento. Che, nel caso di Milano, non può essere che uno spostamento della colonnina. 

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il10 Luglio 2026
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