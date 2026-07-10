





Colonnina presente ma inutilizzabile: altre segnalazioni ci arrivano da Ferrara e da Milano. Situazioni diverse che non sfuggono ai nostri lettori. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

A Ferrara sulla appa risulta libera, peccato che sia spenta

“Eccomi a segnalare l’incongruenza dell’applicazione Enel X Way. Come si nota dallo screenshot, la colonnina in via Rossetti a Ferrara risulta funzionante e, dalla foto che allego (in alto) risulta pure libera. Ottimamente si direbbe; peccato che fosse completamente spenta. Sottolineo: un vero peccato per chi voleva visitare la mostra a Palazzo Diamanti, che si trova di fronte. E che si è dovuto cercare un’ alternativa con 30 gradi all’ombra che non c’era. Un saluto cordiale alla Vostra redazione“. Gabriele Cortelazzo

A Milano colonnina presente ma inutilizzabile: è zona pedonale

“Finalmente una colonnina funzionante in Piazza Turr, a Milano (foto sopra). Peccato che da due mesi la zona è diventata pedonale…”. Daniele Colombo

Risposta. Nonostante la situazione stia migliorando, le colonnine presenti sulle app, ma inutilizzabili per i più svariati motivi, restano ancora troppe. Tra queste figurano le raicariche in attesa di allaccio alla rete elettrica, il 12,9% del totale a fine marzo secondo l’ultima indagine Motus-e. Ribadiamo che la pubblicazione di queste segnalazioni avviene non per attaccare questo o quell’operatore. Ma per far presente gli inconvenienti e sollecitare un intervento. Che, nel caso di Milano, non può essere che uno spostamento della colonnina.