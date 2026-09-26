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il26 Settembre 2026
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Colonnina mutilata a Corbetta: ladri di rame in azione

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Colonnina mutilata a Corbetta: i ladri di rame sono entrati in azione nel centro a pochi km da Milano, tagliando i cavi di una Enel X. La segnalazione è di Paolo, un fedele lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Colonnina mutilata a Corbetta, ennesimo colpo dei soliti ignoti

colonnina mutilata a Corbetta

“Buongiorno,  durante la passeggiata mattutina passo sempre davanti ad una colonnina Enel. Oggi vedo che è delimitata da nastro bianco e rosso. Mi avvicino, alzo lo sguardo e capisco. Hanno rubato i cavi. Succede a Corbetta (Milano). Buona giornata. Paoblog (Paolo)

Risposta. Ormai, davanti all’incessante ripetersi di episodi come questo, non abbiamo più parole. Continuiamo a ricevere segnalazioni di cavi tagliati, ma al contempo non riceviamo mai notizie relative all’incriminazione dei responsabili. C’è il rischio che, con tutte le stazioni che sono state colpite, società come l’Enel e altri decidano di ridimensionare la loro attività nella ricarica. Speriamo di no e, nel frattempo, prendiamo atto dell’ennesima ricarica (veloce) fuori uso.

 

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il26 Settembre 2026
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