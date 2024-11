Colonnina installata mai attivata? Enel X spiega perché

Colonnina installata mai attivata: siamo a Roma e un lettore segnala una Enel X spenta da oltre un anno. Com’è possibile? Ecco la spiegazione dell’azienda. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Colonnina installata mai attivata: “Come può decollare l’elettrico con questi disservizi?”

“È in stato di abbandono, in via Via Spinetoli a Roma (00132). É stata installata da oltre un anno, hanno delimitato parcheggi dedicati , poi dopo mesi sono passati con un cartepillar per mettere sotto traccia il cavo elettrico fino in cabina. Ovviamente dopo è avvenuto che un’altra azienda appaltatrice (lavorano senza comunicazioni) ha rotto tutto l’asfalto, richiuso e ciao… Spariti, scomparsi , Enel non risponde mai, la colonnina è un mausoleo abbandonato con ragnatele, oltre un anno e mezzo buttata li . Già il paletto di sicurezza è stato preso in pieno da chi ormai ci parcheggia l’auto, tanto non serve a nessuno se la stessa rimane non in funzione . Può decollare l’elettrico con questi disservizi ? Fossero gratis oltretutto. Io che ho una Full Electric inizio a cambiare idea...“. Gianluca Bronzini

L’azienda: “Numerosi step autorizzativi rallentano l’attivazione, penalizzando anche noi…”

Ecco la risposta di Enel X: “In merito alla segnalazione del lettore che lamenta l’inattività della stazione di ricarica Enel in Via Monteprandone a Roma, occorre sottolineare che l’installazione del punto di ricarica da parte di Enel è avvenuta lo scorso 16 febbraio. Successivamente, l’8 ottobre, è stato effettuato l’allaccio alla rete di distribuzione elettrica da parte di Areti. Il passaggio mancante per l’attivazione della stazione è la determina dell’Amministrazione Comunale, che risulta in firma in questi giorni. Ringraziando il lettore per la segnalazione, ci preme sottolineare che circostanze come questa, nelle quali i numerosi step autorizzativi rallentano l’attivazione di un’infrastruttura di ricarica, sono diffuse e penalizzanti sicuramente per gli utenti. Ma anche per Enel, che ha eseguito tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Certi che la stazione di ricarica sarà attivata nel minor tempo possibile, in qualità di primo operatore di ricarica pubblica del Paese con oltre 17.300 punti di ricarica attivi, ribadiamo il nostro impegno per accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile in Italia“.

