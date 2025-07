Colonnina imprigionata dalla Fiera in Val Gardena, ci risiamo

Colonnina imprigionata dalla Fiera in Val Gardena. La segnalazione arriva da un lettore, Enrico, che non ha potuto così utilizzare la ricarica fast di Alperia.

Colonnina imprigionata dalla Fiera: non c’è rispetto per chi viene in montagna?

“Sono venuto con una Hyundai Ioniq 5 a Selva di Val Gardena: questa è una delle poche colonnine veloci che ho trovato. Il Comune ha pensato bene di fare la fiera di paese e di permettere di bloccare completamente la colonnina. Credo che non sia rispettoso di chi viene in montagna a zero emissioni per preservare un post0 e un’area spettacolari“ . Enrico Cappanera

Così fan tutti i sindaci, tra feste e sagre varie

Risposta. Purtroppo è una scena che si ripete tutte le estati in tutta Italia, con il clou nel mese di settembre. Volendo trovare spazio per stand gastonomici e bancarelle di ogni tipo, i Comuni non trovano di meglio che occupare gli spazi della ricarica. Con un’aggravante: essendo teoricamente funzionanti, ma irraggiungibili, queste colonnine spesso compaiono sulle app come disponibili. Facendo imbestialire che magari ha fatto una deviazione di qualche km per servirsene. Ci spiace dover ripetere tutti gli anni le stesse cose. Rilanciando la solita domanda: a qualcuno verrebbe mai in mente di occupare per una festa lo spazio davanti a una pompa di benzina? Perché gli automobilisti elettrici hanno meno diritti di chi guida un’auto a benzina o a gasolio? Domande delle quali i sindaci se ne infischiano, al Nord come nel profondo Sud.

