Col monopattino in Autostrada: solo 41 euro di multa

Entrato a Rimini Nord, direzione Cesena, un ventenne del luogo in monopattino elettrico ha tranqullamente percorso una decina di chilometri in autostrada. Non è arrivato a destinazione solo perchè una pattuglia della Polizia Stradale l’ha intercettato e bloccato in prossimità di una stazione di servizio.

«Non sapevo che fosse vietato»

«Non sapevo che fosse vietato» ha candidamente dichiarato il ragazzo, che solo per questo andrebbe sanzionato con il ritiro della patente per manifesta impreparazione.

Il tutto è avvenuto sabato mattina sulla A14 in direzione Nord. Il trasgressore si è giustificato dicendo che temeva di arrivare in ritardo a un colloquio di lavoro a Cesena. All’appuntamento non ci è mai arrivato perchè la Polizia ha caricato in macchina lui (e il suo monopattino) e l’ha condotto in centrale per gli accertamenti. La bravata gli costerà 41 euro di multa, spiega la cronaca locale del “Il Resto del Carlino”. Il monopattino è sotto sequestro in attesa di accertamenti sulla regolarità del mezzo. Se emergessreo irregolarità rispetto alle specifiche del Codice della Strada sarà confiscato.

Ma era già sucecsso nell’ascolano

Per quanto paradossale, la vicenda di Rimini non è senza prededenti. Due mesi fa è avvenuto un fatto analogo sulla Ascoli Mare. L’ha colto al volo un camionista che ha postato il video del monopattino in autostrada sui social e su Youtube. In questo caso, nota il camionista allibito, si sarebbe trattato addirittura di un adolescente.

