Col freddo ricarica lenta: il caso della Ioniq 5 di Alberto

Col freddo ricarica lenta. Non è solo l'autonomia ad essere colpita, anche i tempi per rifornire si allungano, come racconta un lettore piemontese con la Ioniq 5.

Col freddo ricarica lenta: “Col freddo non oltre 35 kW in una HPC di Enel X”

Sono proprietario di una Ioniq 5 72 Kwh RWD. Ieri ho voluto provare la colonnina HPC di Enel X a Biandrate, che ha una potenza fino a 350 Kwh. Arrivato con circa il 60% di batteria e con temperatura esterna di pochi gradi sopra lo 0, l’auto ha caricato sempre a 35 kWh fino all’80%, quando l’ho scollegata. Quello che mi ha stupito è che non avviene il riscaldamento della batteria neanche durante la ricarica. E questo comporta tempi molto lunghi, rendendo inutile aver un’auto che può arrivare ad oltre 200 KW di ricarica e l’utilizzo delle colonnine HPC. Ieri in 26 minuti ho caricato solamente 14 KWh. Non pretendo di avere il preriscaldamento come nelle Tesla (anche se risulterebbe comodo). Ma mi sarei aspettato da Hyundai il riscaldamento della batteria in fase di carica per velocizzare i tempi. Avevo vicino una ID.3 che è partita anche lei con 35 kW, ma che poi è salita fino ad oltre 50 KW con un caricatore massimo a 100 kW. Spero che Hyundai risolva in breve tempo questo problema“. Alberto Bergamelli, Novara

Ebbene sì, l’autonomia cala e la ricarica è più lunga

Risposta. Le basse temperature influiscono sulle reazioni elettrochimiche all’interno delle celle. E il sistema di gestione della batteria BMS interviene, limitando la velocità di carica per evitare danni alle celle stesse. Da quel che racconta Alberto non sfugge al problema anche un modello come la Ioniq 5 che pure, con temperature “normali”, ha tempi di ricarica eccellenti. Arriva a 800 volt, che solo le Porsche riescono a toccare, con una curva impressionante, come dimostra il grafico sopra, relativo al test di Fastned. Esistono molti studi a dimostrare che il freddo non grava solo sull’autonomia, ma anche sulla velocità di ricarica. Uno, pubblicato da Energy Policy, fu realizzato già nel 2018 dall’Idaho National Laboratory esaminando i dati di una flotta di taxi elettrici di New York City. Ricaricando a 25°, bastava mezz’ora (cn una colonnina DC da 50 kW) per riportare la batteria delle auto (Nissan Leaf) dal 20 all’80%. Ma a zero gradi, nello stesso lasso di tempo, la carica della batteria era del 36% in meno.

SECONDO NOI. Questo è un altro aspetto in cui la tecnologia delle auto elettriche deve migliorare. E anche qui Tesla docet, grazie a una serie di accorgimenti riassunti in questo articolo. Ci sono categorie, come autisti dei taxi o dei furgoni, che non possono permettersi soste lunghe. E devono valutare bene autonomie reale e tempi di ricarica. A tutte le temperature.

