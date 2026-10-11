Col fotovoltaico non ricarichi l’auto? Ma quando mai…

Col fotovoltaico non ricarichi? “L’ho letto in un post sul Fatto Quotidiano, nel post di un lettore che racconta la sua esperienza? Un lettore ci chiede aiuto per decifrare un passaggio per lui incompressibile. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Col fotovoltaico non ricarichi? L’ho letto in un post…

“Buongiorno, Vi segnalo sul Fatto Quotidiano questo post scritto da un lettore, titolo: “Ho pannelli solari e citycar elettrica: ci vuol davvero poco per aiutare portafoglio e ambiente”. Ben vengano. Però non ho capito l’ultima parte in cui si dice che “non può caricare l’auto coi pannelli perché la legge…”Mi aiutate a capire? Io ho pannelli fotovoltaici sul tetto coi quali carico l’auto, come penso molto di noi. Cordiali saluti”. Franco Andrea

Passaggio criptico, aiutateci a decifrarlo

Risposta. In effetti il passaggio citato dal lettore è piuttosto criptico. L’autore del post, dopo avere citato tutti i vantaggio dell’auto elettrica, scrive infati: “Se potessi caricarla con l’impianto fotovoltaico andrebbe gratis. Ma non posso perché la legge di fatto non mi consente di prelevare attraverso un altro contatore l’energia prodotta dal mio impianto. E comunque mi costa un terzo rispetto a quanto spendevo prima, senza contare le spese di manutenzione, quasi azzerate”. Neppure noi riusciamo a capire. E, come sempre in questi casi, facciamo appello ai lettori (magari dotati di impianto fotovoltaico a casa) per decifrare questo passaggio per noi incomprensibile. Grazie fin d’ora, potete scrivere nei commenti qui sotto o scrivendo alla solita mail: info@vaielettrico.it

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