Col bonus preso in extremis ho comprato la C3: prezzo incredibile

Col bonus preso in extremis ho comprato la Citroen C3 a un prezzo incredibile, ci scrive Giada. Tra tante delusioni, c'è anche qualche storia a lieto fine tra i nostri lettori. Vaielettrico risponde.

Col bonus preso in extremis ha fatto un affarone, ma non ringrazio questo Stato…

“La mia esperienza con gli incentivi? Mi sono lamentata tanto perché li aspettavo ed ero stata esclusa quando hanno introdotto le liste Fua. Ho iniziato a cercare auto elettriche usate e, devo dire, tante occasioni di 3/4 anni, anche con pochi km. Ma poi ho detto: aspetto il giorno che partono questi incentivi. Due giorni prima del via leggo un articolo che dice che liste Fua sono state aggiornate. Vado a vedere se, per pura fortuna, hanno inserito il mio comune: stupore, era dentro! La sera del 22 mi collego, entro e in un attimo genero il voucher. Lo scarico e, avendo già visto e analizzato tante auto, ho preso alcuni appuntamenti per provarle. E ho acquistato la nuova C3 ad un prezzo incredibile. Adesso devo solo aspettare la consegna. Non mi metto a ringraziare questo Stato che ci fa penare per qualsiasi cosa: sono solo velocissimi a portarti via i soldi e la vita. Impressionante, quasi peggio del 110% per la casa: io e la mia famiglia ne siamo reduci, per fortuna e per la competenza di chi ci ha seguito è andato tutto bene“. Giada De Santis

A fine novembre tornano in gioco i voucher non convertiti

Risposta. In Italia è così: devi tenere sempre gli occhi aperti e affrettarti appena c’è l’occasione. L’elenco delle Aree Urbane Funzionali, abilitate al Bonus, sono state aggiornate il 21 ottobre con l’inserimento di altri 368 Comuni. Due giorni dopo, il 23, sul sito del ministero compariva la notizia che gli incentivi erano andati esauriti in poco più di 24 ore. Con 55.680 voucher scaricati da persone fisiche o microimprese. A disposizione c’erano 597 milioni e 320 mila euro, con una media di 10.727 euro a bonus, molto vicina alla cifra massima di 11 mila. Partita chiusa, dunque? Non del tutto: ci sono 30 giorni di tempo per convertire il voucher in un acquisto. I voucher non convertiti verranno rimessi in gioco a disposizione di chi sarà più lesto a scaricarli.