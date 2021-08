Con Cogne Electric Day la Valle d’Aosta promuove la mobilità elettrica. Siamo alla seconda edizione dell’evento promosso nell’ambito del progetto europeo Mobilab da l’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis e il Comune di Cogne. Appuntamento sabato 28 agosto, dalle 10 alle 18, in Piazza Chanoux a Cogne.

Un challenge al risparmio da 15 minuti

L’iniziativa prevede percorsi di test drive per provare le potenzialità dei veicoli elettrici in aree montane, possono partecipare residenti e turisti ed è previsto pure un premio, naturalmente elettrico: un monopattino.

L’obiettivo della manifestazione è stimolare: “Un corretto stile di guida, invitando gli iscritti a rispettare il tempo previsto, le regole di sicurezza e le indicazioni per ottenere un buon consumo dell’energia. Il partecipante della sfida elettrica che si avvicinerà di più ai 15 minuti previsti per il percorso di circa 7km – senza superare il tempo e senza fermare l’auto per recuperarlo – vincerà la prova“. Sarà in gara anche il vincitore della prima edizione: Massimo Balegno di Châtillon.

Un progetto europeo

L’Electric Day fa parte di un progetto di mobilità molto più ampio, il Mobilab, promosso e finanziato dal Programma europeo Interreg V-A Alcotra 2014-2020. Il progetto punta a migliorare l’accessibilità del territorio montano transfrontaliero, con particolare attenzione a tutte le modalità di trasporto sostenibili. Dai bus a chiamata alle bici elettriche al car sharing.

Lo sviluppo del progetto è stato realizzato da Marche Smart Mobility – MaSMo di Ancona con il supporto del Gruppo Sicav2000, Concessionario Ufficiale Valdostano ed Ecoverso, associazione culturale che si occupa di promuovere una mobilità più sostenibile. Per partecipare basta cliccare sul link.

Nella prima edizione del Cogne Electric Day, durante il mese di luglio, avevano aderito e partecipato ai test drive circa quaranta automobilisti interessati alla mobilità elettrica.

