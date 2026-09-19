























Cogeser a 30 stazioni di ricarica: inaugurata a Basiano (Milano) un’altra colonnina con potenza 22 kW dell’azienda lombarda.

Cogeser a 30 stazioni, altre 10 in arrivo

Non ci sono solo i grandi network che installano a raffica impianti da 350 kW e più in tutta Europa. Chi guida elettrico, magari con una citycar, ha bisogno anche di colonnine in AC in cui ricaricare più lentamente mentre si fa tutt’altro. Coprendo territori che ne erano sprovvisti. La stazione inaugurata da Cogeser Energia è la prima sul territorio comunale di Basiano. Un progetto sostenuto dall’amministrazione comunale (all’inaugurazione la sindaca Stefania Solcia, vedi foto ). Per Cogeser la stazione di ricarica numero 30 arriva a 7 anni dall’avvio del progetto e-Mobility, nel 2019. La roadmap aziendale prevede ora 10 nuove installazioni entro il prossimo semestre e 50 stazioni al 2030. Obiettivi confermati dall’ultimo report di sostenibilità.

Pagamento anche con Rfid Card

La nuova stazione conta una colonnina da 22kW in alternata con due punti di ricarica. Completano la dotazione cavo integrato, indicatori Led dello stato operativo, gestione del carico integrata, protezioni elettriche e schermo multilingue. Al servizio degli utenti due stalli per la sosta e totem informativo. La ricarica è possibile tramite l’App E-move di Cogeser (scaricabile da Google play e App Store), QR code e Rfid Card. Sconti in bolletta sono previsti per i clienti Cogeser. “L’auspicio è che sul fronte della mobilità elettrica si prosegua, che il mercato dell’auto elettrica possa consolidarsi. E che politiche d’incentivo consentano a sempre più cittadini di passare a mezzi non inquinanti”, spieg Franco Tornaghi di Cogeser Energia