Monopattini elettrici: ora sono obbligatori casco, targa e assicurazione

Con l’approvazione del Senato, il nuovo Codice della Strada è ora legge. Tra le principali modifiche, emergono misure più severe per chi guida in condizioni pericolose e nuove regole per i monopattini elettrici. In particolare, diventa obbligatorio l’uso del casco, l’immatricolazione del mezzo e una polizza assicurativa

Cambia il codice della strada, con lo scopo di rendere più sicura la circolazione e per adeguarsi alla nuovo mobilità. Per la prima volta, infatti, si occupa di regolare la circolazione dei monopattini elettrici, sempre più diffusi nei centri urbani.

Monopattini elettrici: la circolazione sarà consentita solo nelle strade con limite ai 50 kmh

I monopattini elettrici, sempre più diffusi nei centri urbani, sono ora soggetti a nuove regole. Diventa obbligatorio l’uso del casco, l’immatricolazione del mezzo e una polizza assicurativa. Inoltre, la circolazione è limitata alle strade urbane con velocità massima di 50 km/h e sarà vietato circolare contromano. Inoltre, le nuove norme ne impediscono la circolazione su piste ciclabili ed all’interno delle aree pedonali.

Queste norme mirano a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Anche se non mancano le polemiche. Si tratta di norme su cui ha insistito molto la lobby dell’autonoleggio, che teme una significativa riduzione della clientela. I gestori di monopattini in sharing ora si troveranno in difficoltà e con maggiori costi da sostenere, come la sanificazione dei caschi e la gestione dei caschetti.

“Esporre un contrassegno adesivo e non rimovibile”

L’assicurazione per chi usa un monopattino elettronico diventa ora obbligatorio anche per i privati, visto che quelli in sharing già ne sono muniti. Prevista una sanzione da 100 a 400 euro. Lo stesso importo per i proprietari dei monopattini che non dispongono di targa, o come recita il codire della strada di “un contrassegno identificativo adesivo, non rimovibile e stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato’’, che sarà obbligatorio apporre in modo visibile sul veicolo. Multa da 200 a 800 euro chi circola su un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote.

Monopattini elettrici, no alla sosta sui marciapiedi

Le nuove regole introdotte nel Codice della strada sono anche un tentativo di regolare il disordine urbano causato da monopattini che vengono “abbandonati” un po’ ovunque dopo il loro utilizzo. A partire dal divieto di sosta sui marciapiedi. A meno che “il marciapiede, per dimensioni e caratteristiche, lo consenta”- A questo, però devono provvedere i Comuni, indicandolo con apposita segnaletica. Purché rimanga comunque lo spazio per “la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità”.

D’ora in poi i monopattini si potranno parcheggiare, oltre che nei posteggi di cicli e motocicli, solo nelle aree indicate dai Comuni, possibilmente segnalate dalle loro coordinate GPS nel sito internet del Comune, pubblicamente consultabile. Da segnalare che le nuove norme impongono ai gestori anche di applicare ai monopattini sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree consentite.

-Iscriviti alla nostra newsletter e canale YouTube-