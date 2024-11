Codice della strada. Il governo mette alle corde i monopattini

In approvazione il CdS che introduce l’obbligo di casco, targa e assicurazione per il monopattini. Vietato circolare sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.

Le modifiche al Codice della strada dovrebbero essere approvate la prossima settimana e portare a termine il lungo iter legislativo. Il disegno di legge aggiorna anche i codici che regolamentano l’utilizzo del monopattino. Nello specifico ci saranno cambiamenti che riguardano l’utilizzo del casco, l’obbligatorietà della targa, dell’assicurazione e sulle aree dove sarà consentita la circolazione.

Casco obbligatorio

Ad oggi il codice della strada prevede l’obbligo di indossare il casco per i minori di 18 anni. Dopo l’approvazione in Senato del nuovo codice della strada l’obbligo sarà esteso anche ai maggiorenni. I privati quindi dovranno munirsi di un casco che non si sa ancora se dovrà essere certificato e in quale modo. Gli operatori dei servizi di sharing invece dovranno dotare i loro veicoli di caschi utilizzabili da chi noleggia i monopattini. L’associazione di categoria Assosharing quest’estate aveva denunciato come una simile manovra potrebbe portare alla perdita di 300 milioni di euro e di circa 1200 posti di lavoro.

Dove potranno circolare i monopattini?

Modifiche importanti anche in merito alle aree dove la circolazione dei Monopattini sarà consentita. I Monopattini non potranno più circolare nelle strade extraurbane, ma solo in città nelle strade dove il limite è al massimo di 50 km/h. La novità che però fa più storcere il naso è il divieto di circolazione su piste ciclabili e nelle aree pedonali (dove la circolazione era già consentita a una velocità limitata di 6 km/h).

Monopattini con targa e assicurazione

Le modifiche al codice della strada introducono anche l’obbligo di una targa, un contrassegno identificativo adesivo stampato dall’istituto poligrafico dello Stato. Dovrebbe inoltre essere introdotto anche l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Proprio quest’ultimo punto potrebbe creare i problemi più grossi. Infatti le assicurazioni sarebbero obbligate a dotarsi di polizze ad hoc che possano integrarsi con la banca dati delle coperture assicurative.

Non resta che attendere la votazione che dovrebbe svolgersi a metà della prossima settimana per vedere se ci saranno ulteriori richieste di modifica al testo oppure se diventerà legge.

