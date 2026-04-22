Coca-Cola vs Pepsi: la sfida si allarga… ai camion elettrici













L’eterna rivalità tra Coca-Cola e Pepsi investe anche il trasporto elettrico. I due colossi del beverage stanno entrambi accelerando la propria logistica a zero emissioni, puntando sempre più su flotte di furgoni e camion elettrici. Mentre Pepsi si è legata in California ai Tesla Semi, in Canada Coca Cola risponde raddoppiando la propria flotta elettrica Volvo.

Queste nuove accelerazioni da parte di due colossi multinazionali delle bevande dimostrano come l’elettrificazione stia diventando sempre più concreta anche nel campo della distribuzione beverage, dove frequenza delle consegne e percorsi ripetitivi rendono i camion a batteria una soluzione già competitiva.

Coca-Cola raddoppia i Volvo VNR

Coca-Cola Canada Bottling ha annunciato di aver introdotto nella propria flotta elettrica 7 nuovi autocarri Volvo VNR Electric, tre destinati a Quebec City e quattro a Vancouver, sulla costa ovest.

Secondo l’azienda, i camion saranno impiegati su rotte locali e regionali caratterizzate da operatività prevedibile. Ogni veicolo dispone di 6 batterie, capaci di “coprire” fino a 440 km per singola ricarica, effettuando più viaggi giornalieri tra il centro distributivo e i clienti.

I nuovi e-camion Volvo si aggiungono ad una flotta Coca Cola canadese che, tra furgoni, autocarri e trattori da piazzale, oggi conta 40 unità completamente elettriche.

I camion elettrici Volvo sono ormai collaudati. Volvo ha messo in servizio a livello globale oltre 5.000 semirimorchi completamente elettrici e ha percorso ben oltre 100 milioni di miglia a zero emissioni nello stesso periodo di tempo.

Con l’arrivo dei nuovi mezzi, Coca-Cola ha fatto sapere di aver investito anche nelle infrastrutture di ricarica. A Quebec City è stato installato un sistema Heliox Flex da 180 kW, mentre a Vancouver ne arriveranno altri due uguali. In totale ci saranno 9 nuovi punti di ricarica ad alta potenza disponibili tra le due sedi.

Pepsi avanti con Tesla Semi

La spinta green di Coca Cola segue le orme della “rivale” di sempre Pepsi. Il colosso americano già da tempo si è affidato al camion elettrico Tesla Semi per il trasporto logistico.

Dopo averlo testato con successo in alcuni test-pilota, ora PepsiCo ne sta ufficializzando ed espandendo la flotta in California. Di recente ha aggiunto 50 nuovi Tesla Semi ad operare nello stabilimento di Fresno, in previsione di ampliare ulteriormente i numeri con l’incremento della produzione del potente camion statunitense.

Per alimentare la flotta, Pepsi ha fatto installare dei Tesla Megachargers da 750 kW a Sacramento. Questi caricatori consentono di passare dal 5-10% al 95% di carica in circa 20-30 minuti.