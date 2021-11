CO2, ecco il peso della nostra “impronta ecologica”

Il sito di una società britannica specializzata in consulenze ambientali, Carbonfootprint, offre la possibilità a ciascuno di calcolare il peso del proprio stile di vita in termini di emissioni personali di CO2. Di stabilire, in pratica, la propria “impronta ecologica” sul pianeta. I risultati sono sorprendenti e preoccupanti.

Il G20 di Roma e il summit Onu Cop26 in corso a Glasgow (leggi) hanno posto la questione climatica e ambientale in primissimo piano. Con tutte le implicazioni geopolitiche che la sfida per l’ancora chimerico traguardo delle emissioni zero entro la metà del secolo inevitabilmente comporta. Argomento cruciale che, in questi giorni, tiene banco anche sul nostro sito. Ha suscitato un certo dibattito la proposta rilanciata dal professor Francesco Fuso Nerini, direttore del KTH Climate Action Centre di Stoccolma, che in una intervista a Vaielettrico.it ha illustrato il progetto messo a punto assieme ad altri colleghi di analoghi centri di studio internazionali.

Il dibattito sulle quote personali di carbonio

Piano che mira a promuovere l’applicazione, in un futuro più o meno prossimo, di “quote personali di carbonio”. Si tratterebbe, secondo i ricercatori, di attribuire a ciascun adulto una propria quota di emissioni di CO2 da potere spendere nell’arco dell’anno. La nostra vita quotidiana, da quel che compriamo e mangiamo, ai viaggi, ai consumi domestici eccetera vincolata, insomma, a una quota di emissioni personali predefinita. Esaurita la quale, o ci si ferma o si accede a un “mercato delle quote” sul quale andare a comprare le emissioni che altri, per stile di vita o le più diverse ragioni, hanno risparmiato o non hanno speso.

Come calcolare la propria “impronta ecologica”

Messa così sembra teoria futuribile. Eppure, a ben guardare, la possibilità di calcolare la propria impronta ecologica è già una realtà. Ne parla un articolo, a firma di Irene Soave, apparso in questi giorni sul Corriere della sera. Il giornale cita il lavoro di una società britannica di consulenza per la transizione ecologica, Carbonfootprint, che raccoglie dati in tutta Europa al fine ci calcolare l’impatto dei singoli individui sulle emissioni di CO2. Abitudini, comportamenti, scelta dell’auto, viaggi in treno o in aereo, uso di tv e smartphone, cibo, vestiti insomma tutto quanto come base per calcolare nel dettaglio quanto ciascuno di noi impatta sull’ambiente.

Una semplice verifica sul sito

Chi volesse andare sul sito di Carbonfootprint potrebbe facilmente accedere al calcolatore che la società inglese ha realizzato per consentire a ognuno di verificare la propria “impronta ecologica”. Seguendo il semplice percorso proposto dal calcolatore, è possibile ricavare l‘incidenza nell’arco dell’anno (ma è possibile farlo, per esempio, anche considerando l’intera vita) dei nostri comportamenti.

Il valore, sorprendente, di scelte e abitudini

Abbiamo inserito qualche dato, assolutamente indicativo, nelle tabelle proposte dal sito. Una spesa individuale annua di 5.000 euro per cibo e bevande, 500 per farmaci, 1.500 per abbigliamento, 200 per prodotti cartacei, 500 per tecnologie, 250 per tv e radio, 2.000 per hotel e ristoranti, 200 per il telefono, 3.000 per polizze assicurative, 1.000 per sport e attività ricreative comporta la produzione di 6,49 tonnellate di CO2.

Quanto pesa un’auto diesel sull’impronta ecologica?

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, abbiamo inserito i dati relativi all’uso di un’auto diesel da 140 hp per un chilometraggio annuo di 15.000 km. Risultato: 3,11 tonnellate di anidride carbonica. Uno scooter di cilindrata oltre 125 cc per 6.000 km annui produce 0,61 tonnellate di CO2. Tre voli in aereo andata e ritorno all’anno su una media tratta europea in classe economica comporta un’emissione individuale di 0,74 tonnellate.

Una classifica da brividi: il 25% della CO2 dai trasporti

L’articolo del Corriere, spiega che il 25% delle emissioni umane di CO2 deriva dai trasporti. La maglia nera va agli aerei che coprono rotte a breve raggio: a loro viene attribuito ben il 5% del riscaldamento globale. Ma anche starsene a casa a guardare un film in streeming comporta un costo ambientale. Nel 2009 le piattaforme tv erano responsabili del 2% delle emissioni. Oggi lo sono per l’8,5%. Il Programma ambiente Onu, cita il Corriere, ha calcolato che la produzione di vestiti, negli ultimi 10 anni, ha pesato per il 10% sulle emissioni causate dall’uomo. La produzione di un paio di jeans emette 34 kg di CO2: come guidare un’auto per 100 km. A questo si aggiunge l’uso di 10.000 litri d’acqua per ogni jeans prodotto (quanto beve un adulto in 10 anni).

Ma anche una bistecca…

Il 14% delle emissioni globali prodotte dall’uomo deriva dalla zootecnia. La carne a più alto impatto ambientale è, come risaputo, quella rossa. Per mettere in tavola una porzione di manzo si producono fino a 12 kg di CO2.

In definitiva, mentre i grandi della terra, con corollario di scienziati ed esponenti dell’industria e dell’economia, discutono a Glasgow, può essere interessante esercitarsi su questa di Carbonfootprint, come su altre piattaforme, per capire ciò che noi possiamo fare. Ogni giorno, senza aspettare il 2050 o 2060 o 2070.

