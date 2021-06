CNH e Nikola: dalla webseries al e-camion (prototipo) su strada

CNH Industrial e Nikola Corporation sempre più uniti. In meno di due anni – con una pandemia di mezzo – si è passati dal fidanzamento alle nozze. E si avvicina sempre più il parto del camion due versioni, sia a batterie sia a idrogeno. Corrono veloci le due aziende (leggi qui).

Gli autocarri della nuova coppia motoristica, la collaborazione risale alla fine del 2019, stanno già percorrendo le strade europee e statunitensi.

Autocarri pesanti a emissioni zero

La sfida è di quelle toste. I mezzi pesanti sono sempre in movimento e macinano una gran quantità di chilometri ogni giorno. Ma se pensiamo alle auto, in dieci anni la tecnologia è cresciuta esponenzialmente. Si pensa positivo nei due quartier generali: “L’obiettivo della partnership tra CNH Industrial e Nikola Corporation è sviluppare e produrre una linea completa di autocarri pesanti a emissioni zero“. Senza se e senza ma.

In strada 15 prototipi di Nikola Tre

Il progetto si sta svelando attraverso una originale webseries in quattro episodi. Siamo arrivati all’ultimo dove si illumina il “dietro le quinte” con i team all’opera e soprattutto i 15 prototipi già realizzati in strada e nelle piste di prova.

La trama vede protagonista il primo prototipo di veicolo commerciale Nikola Tre a batterie (BEV, Battery Electric Vehicle). Un viaggio che inizia dallo stabilimento di produzione Iveco di Ulm, in Germania, l’hub produttivo della joint venture europea tra i due gruppi.

Si solca tutto l’Atlantico e dopo la traversata oceanica il camion approda a Baltimora per iniziare il suo tour statunitense. Il primo traguardo lo taglia nel quartier generale di Nikola, per poi fare rotta verso le piste di prova di Phoenix, in Arizona.

Via alle verifiche e ai collaudi, via a una serie di test sempre più impegnativi e studiati per verificare le prestazioni e l’autonomia delle batterie. La storia per immagini è rafforzata dalle parole di Pablo Cebrian Robles, VP of Engineering, Heavy and Medium Trucks per Iveco, che dà i tempi dello sbarco del camion sul mercato: “Stiamo velocizzando soprattutto i test sulle batterie“.

Ed ecco il video su Nikola Tre

La sinergia vede coinvolti Iveco e FPT Industrial, rispettivamente il brand di veicoli commerciali e il brand di motopropulsori di CNH Industrial N.V. Per saperne di più di questa storia in divenire si sta scrivendo un “libro” sul web, da sfogliare qui.

