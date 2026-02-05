Climatizzazione della Dolphin Surf: BYD risponde

Climatizzazione della Dolphin Surf: BYD Italia risponde alle osservazioni di un lettore genovese che ha appena acquistato la citycar elettrica. Il tema era già stati segnalato da un altro lettore. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Climatizzazione della Dolphin Surf: “Senza info sulla temperatura…”

“Vi leggo da un pò di tempo e trovo siate i migliori nel discutere di elettrico. Tanto che io ho deciso per una elettrica pura, sfruttando (anche) gli incentivi statali e dopo aver letto molti vostri articoli. Ho preso proprio una Dolphin Surf di BYD a Genova, dove vivo: è stata targata da pochi giorni e dovrebbero, a breve, consegnarla. Ed ho poi ho letto del surreale problema della mancanza del termometro (dai….siamo nel 2026, non nel 1970….). Qualcuno potrebbe pensare che è superfluo, ma ci sono 2 ma. Il primo, già segnalato, del sistema di climatizzazione che senza un riferimento esterno, come pretendi che possa funzionare a dovere? E qui mi arrabbio parecchio perchè già che non fate più un tasto fisico, tutto controllato touch, come si fa a pretendere che il sistema sia stabile?? Ma a parte questo, nel libretto d’uso e manutenzione la parola ‘temperatura’ è riportata 67 volte ed altre 20 la parola ‘temperature’. Lasciando da parte quelle relative a surriscaldamenti del liquido, praticamente tutte sono relative proprio alle condizioni climatiche, importanti e vitali per la salvaguardia della batteria. Che senso ha, mettere ‘in guardia’ l‘utilizzatore dagli estremi termici e poi non dare l’informazione della temperatura? Visto che BYD a voi vi ascolta, provate a riportare questo quesito… Perchè pure la DaciaSpring, base delle basi delle auto elettriche “normali” ad oggi, il termometro ce l’ha“. Emanuele Rota

BYD: “È in rilascio un aggiornamento software OTA con cui…”

Risposta. Ecco la risposta BYD Italia: “Gentile Redazione, vi ringraziamo per averci inoltrato anche questa ulteriore segnalazione. E, come sempre, per l’attenzione e la competenza con cui date spazio alle esperienze dei lettori, Le considerazioni condivise dal Sig. Emanuele Rota rappresentano per noi uno spunto concreto e costruttivo. Il confronto diretto con gli utilizzatori finali è un elemento centrale nel nostro processo di sviluppo e miglioramento continuo dei prodotti, soprattutto su aspetti legati all’esperienza quotidiana di utilizzo del veicolo. Proprio grazie alle segnalazioni ricevute dalla community e ai feedback raccolti in questi mesi, desideriamo informarvi che è in fase di rilascio un aggiornamento software OTA che introdurrà sul display della BYD Dolphin Surf anche la visualizzazione della temperatura esterna. Si tratta di un intervento pensato per rispondere alle esigenze espresse dai clienti. E per rendere l’interazione con il sistema di climatizzazione e le informazioni ambientali ancora più completa e intuitiva. Riteniamo fondamentale ascoltare con attenzione osservazioni come questa, che contribuiscono a rendere i nostri veicoli sempre più aderenti alle aspettative di chi sceglie la mobilità elettrica. E affida a BYD la propria esperienza di guida quotidiana. BYD Italia Customer Care