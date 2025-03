Climate change, crolleranno i profitti aziendali per le politiche “alla Trump”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Senza azioni concrete per contrastare gli effetti del climate change, le aziende rischiano di perdere fino al 25% dei loro profitti entro il 2050. Mentre il PIL globale potrebbe ridursi del 22% entro il 2100. Al contrario: ogni dollaro investito può generare un ritorno tra i 2 e i 19 dollari, prevenendo perdite future.

Gli eventi climatici estremi, come inondazioni e siccità, stanno già causando danni economici significativi. Dal 2000, questi eventi hanno causato danni per 3.600 miliardi di dollari, e il trend è in aumento. Ma non ci sono solo gli impegni economici per le ricostruzioni e la cura dei danni ambientali, che gravano per lo più sui bilanci pubblici.

Senza interventi che portano al risultato di contenere l’aumento delle emissioni (e di conseguenza delle temperature medie nel mondo) il rischio è una crisi economica dovuta a un calo della ricchezza. Con il Pil globale che potrebbe scendere del 18% al 2050.

Dal 2000 a oggi gli eventi climatici estremi hanno causato danni per 3.600 miliardi di dollari, di cui 1.000 miliardi tra il 2020 e il 2024

Conseguenze che impatterebbero ancora più negativamente sulle aziende: nel loro caso, si prevede che gli utili complessivi potrebbero calare fino al 25% sempre da qui a 25 anni. Lo si legge nel report “The Cost of Inaction: a CEO Guide to Navigating Climate Risk“, realizzato dal Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con il World Economic Forum (WEF).

Come detto, dal 2000 a oggi gli eventi climatici estremi hanno causato danni per un totale di 3.600 miliardi di dollari, di cui 1.000 miliardi solo tra il 2020 e il 2024. Tempeste e uragani sono tra le principali cause di questi costi. Con effetti evidenti in Europa e negli Stati Uniti, dove sempre più aree diventano “uninsurable“. Ovvero non assicurabili a causa dell’elevato rischio di disastri naturali.

Un allarme sulle conseguenze del climate change che arriva in un momento quanto mai appropriato, se si considera quanto sta accadendo nel Paese che vanta la prima economia mondiale. La politica dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti favorisce i combustibili fossili. E promuove personale politico che si considera uno negazionista del clima. Il che – a detta degli esperti – porterà a un rallentamento delle azioni per limitare le emissioni di CO2.

L’aumento del livello del mare e il surriscaldamento influenzeranno negativamente il turismo, primo settore economico a livello globale

Nonostante la crescente consapevolezza sul climate change, molte aziende continuano a sottovalutare i rischi economici. Attualmente, le imprese stimano un impatto finanziario limitato all’1-3% dell’EBITDA, ma secondo BCG e WEF, le perdite effettive potrebbero oscillare tra il 5% e il 25% nei prossimi decenni.

A influenzare le perdite economiche delle aziende sono anche le implicazioni sociali del climate change. Ad esempio, l’aumento del livello del mare e il surriscaldamento globale influenzeranno negativamente il turismo, diventato il primo settore economico per giro d’affari. Oltre ai danni economici diretti, ci saranno anche costi sociali significativi. Le comunità vulnerabili saranno le più colpite, con aumento della povertà e delle disuguaglianze. Questo potrebbe portare a instabilità sociale e politica. Il he per gli affari non è mai una buona notizia.

