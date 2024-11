Climate change: in Emilia Romagna 2 mln per 23 borse di dottorato

In Emila Romagna l’alluvione del 2023 è stata la catastrofe più costosa nella storia d’Italia (studio del gigante assicurativo Swiss Re): 10 miliardi di danni. Il Report Global Catastrophe Recap di Aon lo ha classificato come terzo peggior evento mondiale nel 2023. C’è da lavorare per mitigare gli effetti.

Professionisti per attenuare gli effetti del climate change

In una nota la Regione Emilia-Romagna ha annunciato uno stanziamento da 2 milioni per finanziare, attraverso un bando, 23 borse di dottorato.

L’obiettivo? «Formare esperti dotati di alte competenze, avanzate e multidisciplinari, in ambiti strategici per lo sviluppo delle comunità: dal contrasto al cambiamento climatico alla prevenzione e messa in sicurezza del territorio, dalla sostenibilità alla gestione coordinata delle emergenze».

I progetti, di durata triennale, finanziati dal programma regionale FSE+, dovranno puntare su temi strategici: gestione dei rischi ambientali, il monitoraggio dell’ambiente, del territorio e della qualità dell’aria, l’uso sostenibile delle risorse naturali e le nuove tecnologie.

Gli ambiti di ricerca? Contribuire all’innovazione nell’ambito dell’adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione degli eventi naturali e alla resilienza e alla consapevolezza del territorio e delle comunità rispetto a questi eventi, anche attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –