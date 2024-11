Clima, COP 29 fuori tempo massimo (per pochi spiccioli in più)

Anche l’edizione 2024 del meeting mondiale sul clima, la COP 29 di Baku, si concede un giorno in più per tentare il solito accordo ai tempi supplementari.

A differenza dell’anno scorso, quando a Dubai, pur fuori tempo massimo, si firmò lo storico accordo sul “transitioning away dalle fonti fossili“, stavolta non si farà la storia. Questo è certo. L’accordo sulla finanza per il clima, se ci sarà, sarà al ribasso: 300 miliardi di dollari all’anno di aiuti dai Paesi ricchi a quelli poveri per adattamento e mitigazione, contro i 1.300 inizialmente richiesti e ritenuti indispensabili dai Paesi emergenti e in via di sviluppo di G77+Cina.

Uno “sputo in faccia” i 300 miliardi offerti dal Grandi del mondo contro il clima impazzito

«Uno sputo in faccia», una proposta «Scandalosa, malvagia e spietata» per il capo negoziatore di Panama, Juan Carlos Monterrey Gómez. Si partiva dei 100 miliardi del Fondo clima faticosamente stanziato finora e «C’è stato un forte sforzo per cercare di ottenere un quantistico ambizioso e realizzabile» ha detto invece il ministro australiano per i cambiamenti climatici, Chris Bowen.

Nella notte, comunque, sono proseguiti i negoziati e per oggi 23 novembre, è prevista una nuova assemblea plenaria. La piattaforma di partenza è una bozza presentata dalla presidenza azera che prevedeva 250 miliardi di dollari all’anno di aiuti al 2035, finanziati sia da fondi privati sia da fondi pubblici. Ma la ministra brasiliana dell’Ambiente Marina Silva l’ha subito bocciata sostenendo che non si può sotto 300 miliardi all’anno al 2030 e 390 al 2035.

Anche Eleonora Cogo, esperta senior di finanza internazionale del think tank Ecco Climate, facendo il punto con i giornalisti ha definito così il contenuto della bozza: «Ambizione minima, al minimo comune denominatore».

Una beffa per Tina Stege, inviata per il clima delle Isole Marshall che ha ricordato come queste cifre siano solo «una frazione di ciò che il mondo ha speso per la guerra nell’ultimo anno”.

Infine, nessun passo avanti anche sul progressivo abbandono delle fonti fossili sancito alla Cop28 di Dubai. Resta il riferimento, senza però alcuna data, almeno per l’abbandono definitivo del carbone. C’è quindi il rischio concreto che nessuno risponda all’ultima chiamata per l’Astronave Terra.

