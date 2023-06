Click&Boat, noleggio: più 86% di ricerche per le barche elettriche

Cresce il mercato del noleggio delle barche elettriche. E conquistano anche un leader del settore come Click&Boat che ne offre un centinaio a emissioni zero, 75 sono a disposizione in Italia. Le ricerche sono a più 86% negli ultimi tre mesi.

Barche di tutte le dimensioni e per tutte le tasche. A partire da 100 euro per 5

Abbiamo fatto una ricerca sul portale, tante le soluzioni per chi vuole navigare a zero emissioni. Se vi trovate in Francia, più precisamente a Sète non lontano da Montpellier, con 100 euro in bassa e 120 in alta stagione (1 luglio/1 settembre) potete noleggiare un Quicksilver Active 455 Open da 6 kW per cinque persone. Prezzo concorrenziale con il termico. Volete conoscere Straburgo sull’acqua? Con 220 euro per quattro ore potete navigare nel Canal de la Villette, i posti a disposizione sono 9 e con 25 euro a testa si vive un’esperienza lenta ma a emissioni zero.

Si può navigare lenti, ma anche veloci e arrivare ai 30 nodi a bordo di Candela C-8 che vola sull’acqua grazie ai foil (qui la nostra prova). Viene offerta nel Principato di Monaco o in Costa Azzurra – una delle coste a più alta densità di barche elettriche – partendo dal porto di Hyères.

Le offerte elettriche sui laghi italiani

Sulle acque interne c’è tanta offerta, a Colico con la barca microwatt (noleggiate nelle basi italiane da Eboats&Go) di Silvia And Lele che propongono questo itinerario con “il migliore sistema per esplorare il lago di Como, raggiungere Bellagio e visitare il parco Naturale del Pian di Spagna nel totale rispetto dell’ambiente. Risalire il fiume Mera tra canneti e ninfee nella riserva naturale del Pian di Spagna e raggiungere così il lago di Novate Mezzola le cascate e il tempietto di San Fedelino“. Viene la voglia di farci un salto. Quanto costa? Sono 235 euro al giorno ma si ospitano sette persone.

Ci spostiamo a Solcio di Lesa, sponda piemontese del Lago Maggiore, dove si può noleggiare la Ranieri Voyager 17 che può raggiungere una velocità di 5 nodi e scoprire le isole dei Pescatori, isola Madre e isola Bella. Qui opera la società lake energy.

Il catamarano Fountaine Pajot a Napoli

Barche piccole ma anche grandi come il Fountaine Pajot Aura 51 Electric, catamarano a propulsione elettrica costruito da questo storico costruttore (leggi). Il noleggio costa 1175 euro al giorno ma si può dividere tra 11 persone che dividono 6 cabine e

5 bagni. In questo caso è necessaria la patente nautica.

Soddisfatti dalla piattaforma per questa scelta elettrica: “Ad oggi, in Italia, sono disponibili 75 barche elettriche. La politica intrapresa da Click&Boat inaugura un percorso a lungo termine che mira ad avere il 50% del suo parco barche di tipologia elettrica entro i prossimi cinque anni“. Un cambio di rotta per “soddisfare prontamente le esigenze dei viaggiatori sempre più sensibili alle tematiche ambientali“. Non è poesia: “Un indicatore rilevante è che le ricerche online sulla parola chiave “noleggio barche elettriche” sono aumentate dell’86% solo negli ultimi tre mesi”. C’è attenzione di mercato. E ricordiamo anche le offerte di altri operatori come barchelettriche ed e-ssence.

