Claudia Sheinbaum: l’ambientalista dell’IPCC che guiderà il Messico

Claudia Sheinbaum è la prima presidente donna del Messico. Fisica e premio Nobel per la Pace con il l’Ipcc, il centro studi dell’Onu sul Clima, ha cambiato la vivibilità della capitale di cui è stata sindaco

Spesso le rivoluzioni partono dalle piccole cose. Dal rispetto delle regole, per esempio, che devono essere uguali per tutti. Leoluca Orlando, appena nominato sindaco di Palermo, faceva fermare l’auto di servizio agli incroci con i semafori rossi, nonostante per motivi di sicurezza la scorta avrebbe potuto passare.

Come “assessore” all’Ambiente di Città del Messico ha migliorato viabilità e qualità della vita

Claudia Sheinbaum, la prima donna ad essere eletta come presidente del Messico, quando era Segretaria (l’equivalente del nostro assessore) all’Ambiente della capitale fece qualcosa di simile: fu promotrice del primo archivio digitalizzato del parco veicoli.

Una delle riforme che hanno provato a dare ordine a una delle città più caotiche e inquinate del mondo. Del resto, la tutela dell’ambiente è uno dei capisaldi con cui Sheinbaum, 62 anni, rappresentante della sinistra progressista, ha vinto le elezioni con largo distacco sulla rivale, la senatrice Xochitl Galvez Ruiz, a sua volta “ambientalista” ma nel fronte conservatore.

Ha fatto parte dell’Ipcc, centro studi dell’Onu sul clima che vinse il Nobel

Fisica con dottorato, figlia di una biologa e di un chimico, Claudia Sheinbaum è una militante “politica” da sempre sul fronte della transizione. Non per nulla ha fatto parte dell’Intergovernmental Panel on Climate Change dell’Onu, vincitore del premio Nobel per la Pace nel 2007, l’ente che stila i più autorevoli pareri sulla situazione climatico-ambientale.

Nel 2000 lascia il suo lavoro di ricercatrice ed entra nella giunta di Lopez Obrador diventato sindaco di Città del Messico. Una esperienza che le serve per maturare una serie di progetti che diventeranno il suo cavallo di battaglia una volta che prenderà il posto di Obrador, diventato presidente.

La sua rivoluzione green è un piano ambientale di 6 anni: si va dall’obiettivo di riduzione dell’inquinamento atmosferico del 30%, la piantumazione di 15 milioni di alberi, la messa al bando della plastica monouso e la promozione del riciclaggio dei rifiuti, la costruzione di un nuovo impianto di raccolta differenziata, servizi idrici a tutte le abitazioni, corsie riservate di 100 chilometri di corridoi per le linee dei filobus, incentivi per l’installazione di scaldabagno e pannelli solari.

Ma la grade finanza non si fida: crollano il pesos e la Borsa messicana

L’Ambiente è uno dei primi punti del suo programma: vuole salvare la Pemex, la società di stato dei fossili, ma accelerare i progetti per la diffusione delle rinnovabili. Oltre alle iniziative per un paese più sicuro: il Messico è uno dei paesi più violenti al mondo a causa dei narcos, 38 omicidi di candidati durante la campagna elettorale.

Il fatto che il pesos sia crollato rispetto al dollaro e che anche la Borsa sia scesa dicono che gli investitori temono che un governo populista di sinistra sia contrario alla libera impresa (nonostante le rassicurazioni in campagna elettorale di Sheinbaum).

Ma anche che sul fronte delle riforme è pronta a fare sul serio.

