Clarios investe in Europa circa 200 milioni di euro nella produzione di sistemi avanzati di batterie

Il produttore di batterie Clarios investirà circa 200 milioni di euro nei suoi

stabilimenti europei continuando ad ampliare così le sue capacità. A

partire dal 2026, produrrà circa il 50% in più di unità all’anno.

In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Clarios gestisce 13 siti di produzione di

batterie al piombo, compresi due centri di riciclaggio. Questi investimenti fanno parte della strategia di Clarios di investire a livello globale in progetti specificamente incentrati sulla produzione di AGM nel breve termine, il che consente a Clarios nell’area EMEA e al suo marchio aftermarket VARTA Automotive di rafforzare la posizione di leader in questa regione, aumentando la rapidità di consegne ai clienti rispetto al passato.

L’espansione creerà circa 150 posti di lavoro in moderni siti produttivi in Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Francia consentendo così la creazione di cluster di produzione.

Essenziale per la mobilità sostenibile

L’industria automobilistica sta cambiando radicalmente sotto la spinta delle tendenze dell’elettrificazione, della digitalizzazione e della circolarità. Con piattaforme sempre più complesse e ad alto consumo energetico, la necessità di sviluppare sistemi avanzati a bassa tensione in grado di fornire l’energia necessaria per le prestazioni e la sicurezza diventa ancora più cruciale.

Si prevede che in futuro, la domanda globale di sistemi avanzati a bassa tensione crescerà del 7% annuo fino al 2030. Le batterie AGM Clarios sono essenziali per la mobilità sostenibile. Esse garantiscono prestazioni ottimali nei veicoli elettrici e forniscono energia costante per le funzioni cruciali di sicurezza e comfort sia nei veicoli elettrici che nei moderni veicoli commerciali. Nei veicoli con motore a combustione, consentono funzioni di risparmio di carburante come la tecnologia start-stop.

In Europa, Clarios è leader indiscusso del mercato con i suoi avanzati sistemi di batterie che includono il marchio di batterie auto VARTA Automotive: in sette su dieci nuovi veicoli con tecnologia start-stop, sono le batterie AGM Clarios ad avviare il motore in modo affidabile dopo ogni arresto.

Inoltre, le batterie xEV per veicoli elettrici, lanciate da VARTA Automotive lo scorso anno, rappresentano già il 90% dei veicoli elettrificati sulle strade europee e sono adatte anche ai modelli futuri.

Focus sull’Europa centrale: stabilimenti e siti produttivi in Germania, Repubblica Ceca e Spagna

La maggiore espansione delle capacità produttive di batterie AGM avverrà nello stabilimento di Hannover, in Germania, che ospita anche la sede europea di Clarios. L’azienda utilizzerà la maggior parte dell’investimento per finanziare nuovi asset ottimizzando anche i processi e convertirà l’intero sito, compresa la produzione di scatole di batterie, verso sistemi avanzati di batterie.

Per creare gli spazi necessari, una parte significativa della produzione di batterie convenzionali e di batterie EFB avanzate per il mercato OEM è stata trasferita da Hannover a Česká Lípa, nella Repubblica Ceca. Inoltre, a Česká Lípa si produrranno in misura crescente anche gli alloggiamenti in plastica per le batterie AGM e piccole parti come connettori e manici. Anche in questo sito sono state create capacità

aggiuntive.

A Zwickau, in Germania, Clarios gestisce già il più grande impianto di produzione di batterie AGM al mondo. La capacità annua è aumentata in modo significativo, sulla base di un volume di investimenti pari a diversi milioni di euro. Dall’inizio della produzione di batterie AGM nel 2002, a Zwickau sono state prodotte oltre 80 milioni di batterie.

Le attività di riciclaggio a Krautscheid, in Germania, sostengono l’espansione di AGM con un aumento del riciclaggio delle leghe di piombo per le griglie utilizzate nelle batterie AGM. Il sito di Krautscheid va quindi a completare l’espansione della potenzialità della rete di produzione per l’Europa centrale, che assicura la fornitura al mercato OEM e al mercato

Aftermarket.

Clarios sempre più sostenibile: ricicla il 99% dei materiali delle sue batterie

Un ulteriore polo produttivo è situato nella penisola iberica. In futuro, le batterie convenzionali ed EFB per il mercato OEM, che in precedenza venivano prodotte ad Hannover, saranno prodotte nei siti spagnoli di Burgos e nello stabilimento di scatole per batterie di Ibi. Le capacità produttive saranno ampliate di conseguenza.

Inoltre, lo stabilimento di Guardamar, in Spagna, produrrà il 50% in più di griglie PowerFrame® per batterie EFB e sarà dotato di una linea di produzione aggiuntiva.

«Grazie a tutti questi investimenti nella nostra tecnologia AGM leader del settore, i nostri clienti dei mercati OEM e aftermarket dei ricambi avranno a disposizione le batterie migliori e più efficienti», ha spiegato Benade. «Continueremo quindi a supportare tutte le funzioni elettriche e di sicurezza per tutti i tipi di veicoli ancora per molto tempo. Stiamo portando avanti le nostre soluzioni per trasformare l’industria automobilistica, implementando le tendenze dell’elettrificazione, della digitalizzazione e dell’economia circolare.»

Clarios è una società di portafoglio di Brookfield. Con 17.000 dipendenti in oltre 100 Paesi, porta una profonda esperienza ai partner Aftermarket e OEM, e affidabilità, sicurezza e comfort alla vita di tutti i giorni. Clarios si impegna a favore della sostenibilità e dell’eccellenza operative. Recupera, ricicla e riutilizza fino al 99% dei materiali delle sue batterie.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –