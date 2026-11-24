CiviSmart ha acquisito XBus, compiendo un ulteriore passo nella strategia di sviluppo della mobilità elettrica. Il gruppo, già attivo nell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, nell’illuminazione pubblica e nei parcheggi smart, rafforza così la propria presenza nel settore dell’elettrificazione delle flotte pubbliche. XBus opera infatti nella fornitura di veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica, energia e servizi di gestione per enti pubblici e operatori del trasporto. In dote il progetto sviluppato con Roma Capitale per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, che prevede l’impiego di 20 minibus elettrici appositamente allestiti per questo servizio.

Mobilità elettrica con pacchetto integrato tra veicolo, ricarica e gestione digitale

Sul profilo Linkedin aziendale l’annuncio dell’acquisizione: «Un’operazione che rafforza il posizionamento dell’azienda nella mobilità elettrica e amplia il portafoglio di progetti e infrastrutture dedicate al trasporto sostenibile». CiviSmart è già presente nell’elettrificazione di flotte pubbliche: «per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione delle città».

Sul fronte economico si propongono diversi modelli di business «come il canone “all inclusive” per chilometro elettrico o per veicolo». Il dato interessante è anche «l’utilizzo di piattaforme digitali avanzate per la gestione intelligente dell’energia e dei processi di ricarica per un controllo ottimizzato dei consumi». Una proposta integrata che non si ferma alla sostituzione dei veicoli.

Acquisito da CiviSmart anche il progetto dei minibus gli per studenti diversamente abili

L’acquisizione di XBus comprende anche un progetto di mobilità elettrica per Roma Capitale, sviluppato in collaborazione con Arriva Italia e dedicato al trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Un’iniziativa, ne abbiamo scritto qui, che unisce innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale attraverso «un modello integrato chiavi in mano».

Il progetto prevede 20 minibus 100% elettrici, appositamente allestiti per il trasporto degli studenti con disabilità, «un’infrastruttura di ricarica dedicata comprensiva di cabina MT/BT e sistemi intelligenti di gestione delle ricariche, oltre a un modello di servizio integrato che combina veicoli, infrastrutture, fornitura di energia e manutenzione». L’orizzonte operativo è di almeno altri quattro anni.

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