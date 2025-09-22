City Plug di A2A? Fantastiche per chi non ha garage, ma…

Si moltiplicano le City Plug di A2A a Milano. Oliver ce ne segnala tre e le chiama “vie della ricarica” per le numerose colonnine da 7 kW installate in ognuna di esse. Una manna per chi, non avendo garage, può utilizzarle per le ricariche notturne. Ma c’è un problema: non sono previsti stalli riservati e i posti auto sono sempre occupati da veicoli termici. Che fare? Oliver ha un’idea al proposito…Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“In questi mesi A2A ha installato delle colonnine in un modo che non avevo visto prima, in almeno 3 zone di Milano centro-nord. Sono piccole e sono tante, e ora che stanno venendo attivate vedo che sono da 7 kW, quindi ideali per parcheggi lunghi (magari notturni!).

Hanno un impatto estetico minimo e penso che siano il futuro della mobilità elettrica in città.

L’attivazione risale proprio a questi giorni, infatti non tutte sono ancora operative. In almeno due installazioni hanno occupato praticamente tutti i parcheggi di un’intera strada.

Ci vorrebbero stalli riservati, almeno di notte

Avendo una BEV, sono contento che stia aumentando la già ottima offerta e spero che questo modello venga replicato in altre città. Ma se avessi una termica sarei infuriato, visto che a Milano il parcheggio va a peso d’oro. Al momento NON sono stati fatti cambi di segnaletica, infatti le termiche si parcheggiano tranquillamente (come se il cartello con divieto fosse efficace, ma questo è un altro discorso).

Avete informazioni o volete fare previsioni su come verranno gestite, da me soprannominate, queste “vie della ricarica”? Secondo me avrebbe senso concedere un uso “misto” nelle ore diurne ma renderle esclusive alla ricarica in quelle notturne. Ma come ben sappiamo in Italia queste cose non funzionano…„. Oliver

Elettriche stritolate nella guerra dei parcheggi

Risposta- Complimenti per aver coniato il soprannome “vie della ricarica”, molto efficace; ma in realtà queste installazioni un nome l’anno già: si chiamano City Plug. Le prime sorsero a Brescia nella primavera del 2023 e Vaielettrico ne diede ampia notizia aggiungendo che, come dice lei, sarebbero state la soluzione finale per gli elettromobilisti residenti nei centri delle grandi città.

Ne abbiamo poi riparlato con l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini in questo articolo e con chi le ha materialmente inventate e ne segue lo sviluppo, Fabio Pressi, AD di A2A E-mobility e oggi presidente di Motus-E. Ci dissero che per ogni gruppo di colonnine installate, avrebbero riservato alcuni stalli alle auto 100% elettriche, lasciando gli altri a posteggio libero. Pronti ad adeguare la situazione man mano che le BEV si fossero diffuse.

Ma un equilibrio andrà pur trovato

Passati due anni, A2A avrà indicazioni più precise e avrà fatto le sue valutazioni. Certo: con meno dell’1% di elettrico circolante, è impensabile togliere troppi preziosi posti auto al restante 99%. Ma è altrettanto impensabile che, in una competizione così sbilanciata, gli elettromobilisti possano avere qualche speranza di trovare uno stallo disponibile per la ricarica e, di conseguenza, che A2A possa rientrare dall’investimento con il ricavato della vendita di energia. Far prendere aria (e acqua) a colonnine deserte non penso rientri nella strategia aziendale.

Dunque un equilibrio dovrà essere trovato. La sua proposta ci pare molto sensata, seppur difficile da attuare e soprattutto da far rispettare, vista l’idiosincrasia degli italiani verso tutti i divieti.

