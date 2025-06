Cittadini per l’aria: Napoli intossicata dai fumi delle navi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Sempre peggio, anche a Napoli che condivide con Genova (leggi), e altre città portuali, il forte inquinamento atmosferico generato dai fumi delle navi. Gli esiti dell’ultimo monitoraggio di Cittadini per l’aria e dell’associazione tedesca NABU sono preoccupanti.

Su Napoli dense nuvole di fiumi tossici, valori 15 volte più alti della media

Le foto messe a disposizione dalle due associazioni rendono anche visivamente il quadro della situazione ambientale. Ma il problema sono i dati del monitoraggio dell’aria effettuato lo scorso 11 maggio a Calata di Porta Massa da Axel Friedrich, esperto di inquinanti dell’aria, Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria, e dai componenti dell’associazione ambientalista tedesca NABU.

I ricercatori hanno misurato le concentrazioni degli inquinanti – polveri ultrafini, black carbon – una frazione del particolato – e biossido di azoto (NO2) – emessi dalle navi (grafici I, II, III, IV).

Si tratta prevalentemente di traghetti, fermi in porto a motori accesi. I livelli di biossido di azoto misurati sono «ampiamente superiori a quelli previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità».

Questi i numeri diffusi: La concentrazione media di black carbon misurata al molo dei traghetti, dalle 10 alle ore 15, è stata di oltre 4700 ng/m³, con picchi di quasi 9000 ng/m³ (grafico I). Le concentrazioni medie in condizioni di aria pulita sono di circa 300 ng/m³ e, quindi, 15 volte inferiore a quella media misurata a Napoli.

Le associazioni: “Una situazione gravissima”

«I risultati del monitoraggio evidenziano che la situazione ambientale del porto di Napoli è gravissima, mette a rischio la salute di chi vi lavora, di chi vi transita, e dell’intera città su cui si riversa quotidianamente un enorme carico di inquinanti tossici a partire dai moli di Napoli».

Parole di Anna Gerometta di Cittadini per l’aria che denuncia «Una situazione che mostra il disprezzo degli armatori e di chi questo processo dovrebbe governare per la salute dei cittadini, che si verifica in tutti i porti italiani, non solo a Napoli».

Le misurazioni effettuate in continuo con lo strumento che misura il biossido di azoto, per oltre 5 ore, dalle ore 9 alle ore 14, indicano che «in porto a Napoli, a pochi metri dagli uffici della Capitaneria di Porto, le concentrazioni medie di biossido di azoto (grafico II) sono state di 60 µg/m³».

Secondo i ricercatori sono «di circa 1/5 più elevate della concentrazione (50 µg/m³) che, in base alla nuova Direttiva UE, non andrebbe superata sulle 24h più di 18 giorni all’anno e più che doppia di quella giornaliera (25 µg/m³) da non superarsi più di 3-4 volte all’anno, in base alle Linee Guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Salute».

A Napoli le pericolose polveri ultrafini 5 volte più rispetto alla media ritenuta buona

Le concentrazioni di polveri ultrafini (da 20 a 1000 nm di dimensione) misurate dal contatore di particelle utilizzato per oltre 5 ore (10-16, grafico IV) hanno raggiunto livelli estremi verso le 12 con un livello di oltre 170.000 particelle/cm³, e per l’intero periodo di oltre 5 ore la media delle polveri ultrafini è stata di 14.080.

Le polveri ultrafini si depositano negli alveoli polmonari e vengono trasferite al sangue entrando così in circolo nel nostro organismo. «Una buona qualità dell’aria contiene mediamente da 1.000 a 3000 particelle per cm³ ovvero circa 5 volte meno della media misurata quel giorno a Napoli».

Il j’accuse contro gli armatori: «Carente manutenzione dei motori»

Una situazione preoccupante per le due associazioni e Gerometta picchia duro sulle cause «riconducibili a negligenza degli armatori, come per la carente manutenzione dei motori, l’utilizzo di carburanti sporchi e il mancato utilizzo di filtri per il particolato e sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto (SCR)».

Sul banco degli imputati anche la “parte pubblica” per i ritardi nel processo di elettrificazione delle banchine.

Le sue associazioni ricordano che le particelle carboniose di black carbon (BC) «vengono emesse dalla combustione incompleta dei carburanti fossili e studi epidemiologici indicano che sono più pericolose per la salute umana rispetto ad altre componenti presenti nel PM 2.5».

In particolare «l’esposizione al Black Carbon a lungo termine è associata all’aumento di mortalità per tutte le cause e cardiopolmonare».

A questo si associa il biossido di azoto, deriva dalla combustione dei carburanti fossili, principalmente olio e diesel, ed alla cui «esposizione a lungo termine è associato l’aumento di mortalità per tutte le cause, l’incidenza di asma nei bambini e eventi cardio respiratori».

Molto pericolose le polveri ultrafini: «Le particelle di dimensioni così ridotte causano numerose malattie, da quelle cardiovascolari, all’incremento di asma e alla riduzione dell’attenzione e della memoria di lavoro nei bambini esposti».

LEGGI anche “A vela nel Golfo dei Poeti con il silenzio del motore di Temo France” e guarda il VIDEO

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –