Città elettriche 1 / Ricaricare a Reggio Emilia? Complicato

di Marcello Nizzoli*

Già alla fine del ‘900 RFI ha scelto Reggio Emilia come centro Mediopadano strategico, dotandolo della fermata dei treni TAV. Ora servono anche moderne stazioni di ricarica veloce, utili a chi transita in elettrico da questo nodo intermodale. Siamo a pochi km dall’incrocio tra Autobrennero e Autosole, nel cuore della nuova E-Valley che vede la nuova fabbrica Silk-FAW come punta dell’iceberg.

Città elettriche Ricarica allo stadio, spesso inaccessibile

Siamo una città con l’aria decisamente inquinata, anche per il congestionato traffico veicolare. Beneficeremmo in termini di salute pubblica e qualità della vita della diffusione di più silenziose auto elettriche, a zero emissioni. Per infrastrutture di ricarica pubblica, Reggio si colloca però nella mediocrità delle peggiori città di provincia italiane. Ancora oggi esiste solo una colonnina fast, nei pressi dello Stadio Mapei, dove giocano la Reggiana ed il Sassuolo in serie A. Ma spesso vi si tengono importanti eventi internazionali, durante i quali l’unica colonnina del territorio è quasi irraggiungibile. Per di più la stazione non è stata studiata in modo da offrire il miglior servizio possibile a chi deve rifornirsi velocemente. Comprende sia la ricarica 22 kW AC che quello 50 kW DC, con difficoltà e disagi che si creano anche per la sovrapposizione delle differenti esigenze. Come si può notare dalle foto, spesso si vedono parcheggiate auto elettriche ed ibride plug-in in modo fantasioso, anche per colpa dei cavi troppo corti.

Città elettriche Troppe colonnine vandalizzate e non funzionanti

Grazie al soccorso stradale Corradini e a Europ Assistance è stata anche installata una colonnina fast da 50 kW in via Lincoln- È la più vicina al casello dell’Autostrada A1. È aperta al pubblico, anche se nelle prime settimane ha avuto alcuni problemi di funzionamento. Quanto al resto della città, anche grazie a Stefano Lusetti, che guida da 8 anni di una Tesla Model S, abbiamo verificato che in centro delle 16 colonnine solo 2 funzionano! Molte colonnine, ormai obsolete, in punti-chiave come la Stazione Centrale e il CIM Centro Intermodale Mobilità, sono state vandalizzate e non operano da anni. Il parcheggio della Stazione AV Mediopadana, che serve i TAV di Italo e Frecciarossa, non è mai stato dotato di colonnine di ricarica. Ed è a Sant’Ilario d’Enza, sulla storica via Emilia, a metà strada tra Reggio e Parma, che si trova la colonnina più veloce di tutta la Provincia, una 60 kW DC.

Problemi anche per i taxi a rifornirsi

La burocrazia locale deve sbloccare le autorizzazioni impantanate nel bando della manifestazione d’interesse degli installatori, scaduto il 9 aprile 2021, oltre 10 mesi fa. Il Comune di Reggio deve puntare sull’installazione, in tempi brevi, di colonnine fast in grado di ricaricare velocemente, in pochi minuti. Le colonnine tradizionali, fino a 22 kW AC serviranno, certo. Ma in questa situazione critica bisogna puntare sull’installazione di un numero adeguato di colonnine veloci, in grado servire molti utenti in poco tempo di ricarica. A Reggio ci sono difficoltà di ricarica anche per i due taxi elettrici, in servizio dal 2018, che devono rifornire rapidamente le loro vetture, delle Nissan Leaf 62 kWh di ultima generazione. Per trasportare i clienti senza tempi morti, i taxi necessiterebbero di stazioni di rifornimento veloci dedicate, come succede già a Bologna. E vista la difficoltà di servirsi della stazione del Mapei Stadium.

In conclusione: va approvata l’installazione di nuove colonnine fast, da almeno 100 kW, con lay-out ben progettato, facilmente accessibili e nei punti strategici delle Città. In grado di servire i veicoli del territorio e quelli provenienti dall’Autostrada. Erano già previste, da anni, almeno 190 stazioni, senza però specificarne la potenza. Dal 15 gennaio siamo di nuovo in emergenza ambientale. La transizione elettrica è necessaria, per abbattere le emissioni e garantire il fondamentale diritto alla salute.

* Marcello Nizzoli è un marketing manager del settore automotive, sempre più specializzato nel settore dei veicoli per la mobilità sostenibile, auto elettriche, bus, mezzi commerciali. Dal 1987 studia a livello universitario l’economia e la politica della mobilità.