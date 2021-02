Citroën e-C4, ecco il simulatore per giocare con l’ autonomia

Un simulatore on line appena lanciato sul sito della Citroën ci consente di giocare con l’autonomia dell’ultima arrivata, la e-C4. Al variare di alcuni parametri, scopriamo che il range con una carica della batteria da 50kWh può spaziare da una massimo di 397 km a un minimo di quasi un terzo, solo 127 km.

Citroën e-C4, autonomia ballerina: da 127 a 397 km

I parametri presi in considerazione, ovviamente, sono pochi e generici. Quindi il simulatore non può dare altro che numeri indicativi e probabilmente un pò diversi dall’uso reale. Ma i risultati sono ugualmente ben più significativi della famosa autonomia dichiarata nel ciclo di omologazione WLTP, che è di 350 km. Una percorrenza del genere, infatti, si ottine soltanto in condizioni quasi ottimali. E cioè con modalità di guida “normale”, velocità di 70 km/h, condizionamento disattivato e temperatura esterna di 25 gradi. Cambiando solo la velocità, il nostro simulatore di autonomia indica 283 km a 90 all’ora, 227 ai 110 e 180 ai canonici 130 km/h. Se nelle stesse condizioni utilizzassimo però la modalità di guida “tranquilla”, recupereremmo 9 km di percorrenza. Con guida “dinamica” ne perderemmo viceversa 16, totalizzandone solo 164.

I nemici dell’EV? I soliti due: freddo e velocità

Ma anche una guida “tranquilla”, sempre a 70 km/h, a zero gradi di temperatura esterna e, ovvio, con il riscaldamento attivo, non ci permetterebbe di percorrere più di 291 km. Che scenderebbero a 245 con freddo molto intenso (-10 gradi). Il minimo di autonomia a 127 km si raggiungerebbe invece se con la medesima temperatura pretendessimo di viaggiare in modalità “dinamica” a 130 km/h. E per raggiungere il massimo di 397 km? Beh, non ci basterebbe la modalità “tranquilla”, il riscaldamento disattivato e un clima primaverile (25 gradi), ma dovremmo viaggiare a 40 km/h!. Probabilmente in città è plausibile. Chi volesse sbizzarrirsi in questo gioco on line trova il simulatoire a questo link nel sito ufficiale di Citroën.

Citroën e-C4, un simulatore per i neofiti dell’elettrico

Lanciando il simulatore di autonomia, il brand del gruppo Stellantis vuole «fornire uno strumento intuitivo e di semplice consultazione a chi si avvicini da neofita alla guida elettrica». Quindi solo uno strumento informativo e non di navigazione vera e propria. Con qualunque tipo di motore endotermico, spiega Citroën, avere il piede ‘leggero’ sull’acceleratore oppure prediligere la guida dinamica si riflette in soste più o meno frequenti presso la stazione di rifornimento.

Con una vettura 100% elettrica la situazione non cambia, anche se la funzione BRAKE aiuta a guadagnare preziosi km di autonomia grazie al recupero dell’energia in fase di decelerazione oppure in frenata. Questo dà vantaggi all’auto elettrica su percorsi cittadini, in discesa e in generale nelle situazioni in cui sono frequenti le decelerazioni. Viceversa il vantaggio sparisce in autostrada, dove la velocità è costante e il motore resta sempre in trazione.

Quanto incide la climatizzazione secondo Citroën

Anche la velocità incide in maniera significativa sull’autonomia residua, precisa Citroën, «in ovvia analogia con i motori endotermici». Discorso diverso per le conseguenze di temperature più alte o più basse della norma. Pur con la climatizzazione di bordo spenta, temperature esterne molto rigide sono in grado di ridurre l’autonomia complessiva. Cosa che nelle auto termiche è percettibile solo nel caso del raffrescamento, che assorbe potenza.

E la climatizzazione dell’abitacolo, sottraendo energia per riscaldare o raffrescare l’abitacolo, «fa sentire in maniera più evidente il proprio peso sull’autonomia residua». Vale la pena di ricordare che la Nuova Citroën ë-C4 dispone della funzione di preriscaldamento. L’abitacolo può essere portato ad una temperatura di 21° ancora prima di salire a bordo. Il condizionamento si può attivare direttamente da smartphone con l’app MyCitroën. In questo caso, «con la vettura collegata alla postazione di ricarica, l’autonomia residua non viene minimamente intaccata».

Simulatore di autonomia, operazione trasparenza

A NOSTRO PARERE. L’iniziativa della casa francese è più che apprezzabile. Tanto più perché questa e-C4 conferma anche al simulatore i limiti di autonomia causati dall’efficienza non eccelsa. Ovviamente il simulatore sarà giudicato troppo “elementare” da chi ha dimestichezza con l’auto elettrica. E, viceversa, un pò choccante per chi non ne ha affatto e si avvicina al mondo delle BEV guardando solo il numeretto dell’autonomia WLTP sulla teballa dei “dati tecnici”. Ma è un’operazione trasparenza che tutte le case dovrebbero condividere.

