Citroen C-Zero del 2016, con 110mila km







Anno: 2016

2016 Km percorsi : 110.000

: 110.000 Stato Batteria : n.d

: n.d Regione : Lombardia

: Lombardia Prezzo: 3.900 euro

Citroen C-Zero del 2016, 110mila km

Citroen C-Zero con 110.000 km vendesi a Milano, in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2016.

Ecco l’annuncio inviato da Pietro:

“Vendo Citroen C-Zero del 2016, con 110.000 km, perfettamente funzionante, caricata sempre in box.

Gomme estive NUOVE, cambiate a marzo in occasione della revisione ministeriale.

Auto molto economica, ideale per un milanese: Area C a Milano gratis, parcheggio gratis sulle strisce blu e gialle a Milano, non paga il bollo in Lombardia.

Assicurazione: 220 euro (prima classe per guida libera) o 160 senza guida libera.

Facile da guidare (raggio di curva strettissimo), ideale e divertente in città (scatto bruciante ai semafori) ideale per NEOPATENTATI.

Perfetta come seconda auto di famiglia o come citycar per chi cerca mobilità 100% elettrica con costi di gestione ai minimi.

Autonomia di 80/90 km in questo periodo (70 in inverno).

Fornisco cavo con alimentatore per ricarica a casa tramite normalissima presa elettrica e cavo per ricarica rapida alle colonnine pubbliche.

L’auto ha anche il connettore per la ricarica rapida (15/20 minuti) in corrente continua DC.

Radio, USB, vivavoce Bluetooth, 4 vetri elettrici.

Sensori di parcheggio posteriori aftermarket.

Carrozzeria non perfetta per alcuni segni da parcheggio dovuti all’uso“.

Il prezzo richiesto è di 3.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Pietro Bascapè, scrivendo all’indirizzo mail: pietro.bascape@gmail.com.

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte /Volkswagen e-Up con 46 mila km

Volkswagen e-UP! con 46.000 km vendesi a Milano. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021. Ecco l’annuncio: “Vendo VW e‑UP! 100% elettrica, immatricolata novembre 2021 (motore elettrico da 61 kW/83 CV, con batteria da 32,3 kWh), circa 46.000 km, unico proprietario, sempre utilizzata e mantenuta con la massima attenzione. Auto sempre ricaricata con wallbox domestica. Ricarica quasi sempre limitata all’80%. Ricariche fast rarissime (circa 1 all’anno).Il prezzo richiesto è di 10.400 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Ilaria Arnardi, scrivendo all’indirizzo mail: iarnardi@gmail.com

Le ultime offerte /Cupra Born Impulse e-Boost del 2023, 34mila km

Cupra Born Impulse e-Boost con 34.000 km vendesi a Udine, in Friuli Venezia Giulia. L’auto è stata immatricolata nell’ottobre del 2023.

Ecco l’annuncio inviato da Salvatore: “L’auto è in garanzia ufficiale fino al 2027. Condizioni eccellenti, come nuova. Tagliandata 2025. Valuto anche permuta con Fiat 500 elettrica“. Il prezzo richiesto è di 24.500 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Salvatore Saracino, scrivendo all’indirizzo mail: thesailor230269@gmail.com

Le ultime offerte /Dacia Spring del 2021, 30mila km

Dacia Spring con 30mila km vendesi a Sesto Calende (VA), in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2021.

Ecco il testo dell’annuncio inviato da Gianluca: “La macchina va benissimo, sempre ricaricata a casa con il carichino. Non ha la certificazione dello stato della batteria. La carrozzeria ha qualche segno.”

Il prezzo richiesto è di 7 mila euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore scrivendo all’indirizzo mail: gianluca.solda@libero.it

Le ultime offerte /Renault Zoe del 2020, 40mila km, batteria a noleggio

Renault Zoe con 40mila km vendesi in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2020 e ha la batteria a noleggio.

Il prezzo richiesto è di 10.000 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore scrivendo all’indirizzo mail: emilio.zuccotti@fastwebnet.it

Le ultime offerte / Tesla Model Y AWD del 2022

“Vendo Tesla Model Y Long Range AWD immatricolata nel 2022. Configurazione completa e manutenzione documentata presso Service Tesla. Specifiche Principali: chilometraggio: 130.578 km (prevalentemente autostradali). Batteria (SoH) al 90%, valore certificato che garantisce ancora un’autonomia elevatissima. Software: pacchetto Autopilot Avanzato (EAP)attivo (Navigazione con Autopilot, Summon). Hardware: computer di guida FSD versione 3 (HW3). Pneumatici: cerchi da 20″ con doppia dotazione estiva/invernale (255/40 R20) praticamente nuovi.Sempre custodita in box, interni bianchi immacolati. Garanzia residua casa madre su componenti critici (batteria/motori) fino a Marzo 2030”.

Il prezzo richiesto è di 31.500 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente alla proprietaria, scrivendo all’indirizzo mail:CHRISTIAN@MANGOSRL.IT