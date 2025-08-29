Immatricolazione : 07/2024

km percorsi: 450

Stato batteria: 100%

Località: Forlì Cesena

Prezzo: 6.500 euro

Citroen Ami con 450km percorsi (e batteria ancora al 100%) vendesi. La propone Carlo, un lettore romagnolo che l’ha acquistata nel luglio del 2024. Il testo dell’annuncio che ci ha inviato è molto breve: “Vendo Citroen Ami perchè pochissimo utilizzata. Non è un’automobile, ma un quadriciclo utilizzabile con patentino dai 14 anni“. Il prezzo richiesto è di 6.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail carlo.corvi@gmail.com o, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it. Ricordiamo che l’indirizzo a cui scrivere per mettere in vendita il proprio veicolo è info@vaielettrico.it

Le ultime offerte (1) Smart ForTwo del 2019

“Vendo Smart Fortwo nera, ideale per chi cerca praticità, consumi ridotti e stile unico. Caratteristiche principali: Colore: nero metallizzato elegante. Interni curati e confortevoli. Dimensioni compatte, perfetta per la città. Consumi bassissimi. Manutenzione regolare e condizioni ottime. Facilità di parcheggio ovunque. Comfort e sicurezza firmati Smart. Look moderno e giovanile. Ottima per neopatentati e per chi vuole risparmiare senza rinunciare allo stile. Visibile su appuntamento, pronta a farti innamorare al primo giro di prova! Prezzo interessante e trattabile, 11 mila euro. Contatti: 342 8448511 o allevatomichele@gmail.com

Le ultime offerte (2) Tesla Model 3 LR 2019

“Vendo Tesla Model 3 Long Range AWD in condizioni ottime. Dotata di pacchetto opzionale originale Acceleration Boost (valore 1.800 euro), pneumatici Pirelli PZero4 (2025) al 75% e treno invernale Continental. Cerchi in lega 19″, interno premium e pedaliera Performance. Check batteria 90%. Tenuta sempre in garage e caricata sempre in AC, tranne nei lunghi viaggi“. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti potete scrivere allindirizzo mail roberto.santolamazza@gmail.com.