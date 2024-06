Circontrol presenta eHome 5, il top della ricarica domestica

Circontrol, leader nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici (VE), presenta eHome 5, la sua nuova stazione di ricarica per case e condomini. Come suggerisce il nome, si tratta della quinta evoluzione della famiglia eHome, che eredita la comprovata affidabilità e la fiducia di un marchio europeo ma ne migliora le caratteristiche e l’estetica.

La nuova stazione offrirà un’estetica personalizzabile e una migliore connettività con un’app per gestirla da qualsiasi luogo. L’azienda ha presentato questo nuovo prodotto alla fiera Power2Drive di Monaco, dal 19 al 21 giugno.

Alla fiera, il produttore ha presentato anche le sue ultime soluzioni per la ricarica VE oltre a eHome 5, dimostrando la sua capacità di fornire un’ampia gamma di prodotti per diversi segmenti del mercato della ricarica.

Per quanto riguarda gli hub di ricarica e la ricarica pubblica, Circontrol ha esposto tutti i modelli della serie Raption, tra cui Raption Compact 80, 160 e 240. L’azienda ha presentato anche la sua stazione di ricarica VE semi-veloce AC, eVolve Smart, con aggiornamenti significativi.

Infine, per chi ha interesse per le flotte VE e le soluzioni di parcheggio, l’azienda ha esposto anche il nuovo modello AC trifase, eNext Park T Two, e la nuova app Cosmos per la gestione delle infrastrutture di ricarica.

eHome 5: driver VE e installatore preferito

La nuova eHome 5 è stata progettata per offrire un’esperienza di ricarica domestica estremamente comoda ed è pronta a soddisfare le esigenze sia degli utenti VE che degli installatori.

Dal punto di vista estetico, la nuova stazione di ricarica domestica rappresenta un passo avanti nella famiglia eHome. La sua estetica elegante e personalizzabile, con diversi modelli da scegliere, mantiene l’essenza di eHome. Per quanto riguarda la connettività, la sua app mobile, disponibile in 6 lingue diverse, aiuterà gli utenti ad autenticarsi, gestire e monitorare le loro sessioni di ricarica. Inoltre, permetterà agli utenti di scegliere o programmare le 3 diverse modalità di ricarica.

Ricarica con energia pulita

Grazie all’integrazione con i sistemi di energia fotovoltaica (PV), la nuova eHome 5 offre 3 modalità di ricarica: “Just Green”, quando si utilizza solo l’energia fotovoltaica; “Smart Mix”, che combina l’energia fotovoltaica e l’energia della rete; “Boost”, che utilizza l’energia disponibile per accelerare la carica.

Queste modalità consentono di ricaricare il veicolo considerando le tariffe energetiche più basse e l’attività solare più elevata, aiutando a risparmiare energia e costi.

Per di più, la nuova stazione di ricarica di Circontrol monitora il consumo domestico e può regolare automaticamente la domanda di energia per evitare blackout. Inoltre, offre una ricarica più sicura, grazie alle protezioni elettriche anti-perdita DC incluse.

Oltre ai vantaggi per gli utenti, la nuova eHome 5 sarà vantaggiosa anche per gli installatori grazie alla sua installazione facile ed economica. E la connettività e l’autenticazione sono ininterrotte, anche in assenza di una

connessione a internet.

Infine, gli installatori avranno la certezza di offrire ai loro clienti una stazione di ricarica VE domestica prodotta in Europa con

un’affidabilità comprovata. Link:

eHome 5 Product Information: https://circontrol.com/ev-chargers/caracoles/ehome-5/

eHome 5 Video: https://www.youtube.com/watch?v=LQf6v1FIn2I

Le novità di Circontrol oltre eHome 5

Oltre alla nuova eHome 5, il produttore spagnolo ha presentato una vasta gamma di novità al Power2Drive. Partendo dalle sue soluzioni per gli hub di ricarica, Circontrol ha esposto le stazioni di ricarica DC ultraveloci Raption Compact 160 e Raption Compact 240. Queste stazioni di ricarica doppia forniscono una piattaforma di ricarica scalabile pronta a rispondere alle sfide della mobilità europea.

Per quanto riguarda la ricarica pubblica, l’azienda ha presentato la sua stazione di ricarica rapida DC Raption Compact 80. Grazie al suo plus di potenza di 80 kW per la ricarica di un veicolo o di 40 kW per spina in ricarica simultanea, rappresenta una soluzione flessibile utile in diversi segmenti di mercato.

Per quanto riguarda le soluzioni AC, Circontrol ha mostrato per la prima volta un nuovo modello della sua stazione di ricarica eVolve Smart da 22 kW pronta per la legge tedesca sulla calibrazione Eichrecht, dimostrando la capacità di Circontrol di adattare i suoi prodotti ai requisiti di diversi mercati e Paesi.

Per finire con le novità di Circontrol, il produttore ha esposto anche il suo nuovissimo eNext Park per parcheggi e flotte. Il nuovo eNext Park T Two rappresenta una soluzione economica che offre due prese trifase e una migliore connettività e sicurezza.

Naturalmente, tutti questi prodotti sono compatibili con la gestione dinamica della potenza di Circontrol e con la sua piattaforma di gestione della ricarica Cosmos, che ora offrirà un’app. Entrambe le soluzioni sono perfettamente adatte agli hub, alla ricarica pubblica, alle flotte VE o alle esigenze di parcheggio e sono altamente raccomandate in molti casi.

