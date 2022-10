Circolare, la nuova parola d’ordine di Renault

Circolare, ecco la nuova parola d’ordine di Renault, nel senso di un processo produttivo improntato in gran parte sul riuso di materiali già utilizzati.

Circolare, aumentando il riuso delle auto a fine vita

Il Gruppo francese ha annunciato la creazione di una nuova entità interamente dedicata all’economia circolare: The Future Is NEUTRAL. Riunendo sotto una nuova Marca le competenze e gli asset industriali e tecnologici già esistenti del Gruppo e dei suoi partner, con questi propositi: “The Future Is NEUTRAL è la prima azienda ad operare su tutta la catena del valore dell’economia circolare del settore automotive. Rivolgendosi a tutti gli attori del mondo automobilistico, oltre al Gruppo Renault”. La nuova società di propone di consentire agli attori del mondo auto di “aumentare significativamente il tasso di materiali riciclati provenienti dall’auto per la produzione di veicoli nuovi. Oggi, un veicolo nuovo contiene solo il 20 – 30% di materiali riciclati, provenienti da tutti i settori industriali”. Diventando “leader industriale ed europeo dell’economia circolare a ciclo chiuso nel settore automotive”.

De Meo: “Il riciclo entra in una nuova era”

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, spiega: «Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per l’economia circolare. Le nostre filiali Gaia, Indra e BooneComenor, nonché la Refactory di Flins, hanno già dimostrato che siamo in grado di generare attività che creano valore economico, sociale ed ambientale per l’intero ciclo di vita dei veicoli. Spingiamo sull’acceleratore e creiamo The Future Is NEUTRAL, che riunisce una parte significativa dei nostri asset industriali e tecnologici, ma anche la nostra rete di partner strategici … Offrendo all’industria automotive, alle prese con la sfida climatica, i nuovi requisiti normativi e le crescenti tensioni sulle risorse, soluzioni di riciclo a ciclo chiuso. Ossia dall’automobile all’automobile. Il nostro obiettivo ambizioso è far entrare il riciclo in una nuova era e diventare leader europeo dell’economia circolare nell’ automotive”.

Circolare: le auto costituite all’85% da materiali riciclabili

Ogni anno in Europa, oltre 11 milioni di veicoli, costituiti per circa l’85% da materiali riciclabili, giungono a fine vita. Tuttavia, questa risorsa è poco sfruttata: i veicoli nuovi sono composti solo al 20 – 30% da materiali riciclati, provenienti da tutti i comparti industriali. Oggi, i materiali riciclabili dei veicoli a fine vita sono, infatti, essenzialmente recuperati per altre applicazioni industriali (metallurgia, edilizia, ecc.). L’obiettivo di The Future Is NEUTRAL è quello di conservare il valore dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile. Jean-Philippe Bahuaud, CEO di The Future Is NEUTRAL, precisa: “Nel settore automotive, la prima risorsa poco sfruttata è l’auto stessa, composta per oltre l’85% di metalli e materie plastiche. L’obiettivo della nuova entità è spingere l’industria automotive verso la neutralità delle risorse, estraendo da ogni singolo veicolo la maggior quantità possibile di materiali necessari per produrre i nuovi modelli.

