Cinquino sempre più leader in Germania, il più grande mercato automobilistico d’Europa. Anche in luglio consegne della 500 elettrica oltre quota 2 mila.

Cinquino sempre più leader: 2.170 consegne in luglio

Stiamo parlando di un mercato, quello delle elettriche pure, che vale 8 volte quello italiano: 28.815 EV immatricolate (il 14% del totale) contro 3.617. E ancora una volta la 500e è nettamente leader, con 2.170 vetture consegnate. L’expolit di un mese? No, perché anche esaminando il cumulato dell’ultimo trimestre troviamo la piccola made in Italy al comando, con 6.977 immatricolazioni, contro le 4.859 della VW ID.3 e le 4.796 della Opel Corsa-e. Di questo passo, l’obbiettivo di superare le 25 mila consegne nel 2022 nel solo mercato tedesco è alla portata di mano. Un successo storico, vista l’atavica diffidenza dei tedeschi per le automobili italiane. Colpisce anche il fatto che in Germania su 4 auto nuove che si vendono, una ha la spina per ricaricare. Oltre alle 28.815 elettriche, infatti, in luglio si sono vendute anche 23.712 ibride plug-in. La quota di mercato complessiva è del 25,5%, ma mentre le EV continuano a crescere (+13% anno su anno), le PHEV sono in netto calo (-21%).

In Francia deve lasciare la leadership alla Megane

Ancor più significativo è il fatto che la vendite di EV in Germania continuino a crescere, anche se più lentamente, in un mercato complessivo in forte calo (-34%). Cleantechnica, un sito specializzato in analisi di mercato, fa notare che è stato il peggior luglio da parecchi anni a questa parte. Con un’economia sempre più bloccata dalla crisi Ucraina e dai timori per un’imminente recessione legata alle interruzioni nelle forniture di gas. E il risultato delle elettriche sarebbe stati ancora più eclatanti se Tesla non avesse difficoltà a consegnare le auto prenotate. La causa: una partenza più lenta del previsto del nuovo stabilimento tedesco di Grunheide. Per la 500 elettrica luglio non è stato invece un buon mese in Francia. A lungo leader di mercato, la piccola Fiat ha dovuto accontentarsi del 4°posto, con 938 immatricolazioni. Nelle prime tre piazze altrettanti modelli transalpini, con l’eclatante primo posto della Renault Megane (1.937 consegne), davanti alla Peugeot e-208 (1.379) e alla Renault Zoe (953).